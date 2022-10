Agenda cultural de hoje para a garotada tem lobo, Maluquinho e tubarão

Grupo Girino vai apresentar peça e oficinas no Memorial Vale (foto: Pedro Faria/divulgação )

Luigy Bitencourt*





A criançada está bem servida neste 12 de outubro em BH, com uma série de atrações culturais destinadas a elas. Há peças de teatro, musicais, oficinas e atividades interativas para todas as idades.





Instrumentos ganham vida



Pedro é representado por instrumentos de corda; o lobo, pelas trompas; o avô, pelo fagote; o Pato, pelo oboé; o gato, pela clarineta; o passarinho, pela flauta; e os caçadores, pelos tímpanos.





Leonardo Cunha, maestro da Opus, destaca as interações musicais criadas por Prokofiev. “Quando Pedro conversa com o passarinho, as melodias das cordas e das flautas se fundem”, explica.





“O espetáculo foi pensado para o primeiro contato das crianças com a música orquestral. Às vezes, questionamos a falta de costume das pessoas com as orquestras, então esta é uma ótima oportunidade para o primeiro encontro”, observa o maestro.





Neste 12 de outubro, no CCBB, começa a exposição “Marc Chagall: sonho de amor”, com atividades que dialogam com a mostra e podem ser frequentadas por crianças, como “Ateliê aberto”, “Pequenas mãos” e “Pequeníssimas mãos”, entre outras, além de visitas mediadas.





Por sua vez, o Memorial Vale oferece a oficina de teatro de bonecos “Formas animadas”, nesta quarta-feira (12/10), com o Grupo Girino, que também apresentará a peça infantil “O Pequeno Príncipe de papel” no sábado (15/10), às 16h, com entrada franca.





“As oficinas são voltadas para o público infantil, mas esperamos que toda a família participe. Teremos práticas de construção de personagens e estimularemos a criatividade e a contação de histórias”, diz Iasmim Marques, diretora do Grupo Girino. A vivência ocorre das 10h30 às 11h30 e é preciso se inscrever, gratuitamente, por telefone. As vagas são limitadas.









"O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar" está de volta ao Palácio das Artes (foto: Lívia Bastos/divulgação )

No Palácio das Artes, o musical “O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar” será apresentado às 16h desta quarta-feira. O mascote Tubarão Baleia, com 2m de altura, é a novidade do elenco. “Sempre trazemos novos personagens e aumentamos o enredo. Nesta quarta, o Tubarão Baleia vai se juntar à família marinha”, adianta Cláudio Fraga, criador do projeto.

Maluquinho no Santo Antônio



Comemorando os 90 anos do cartunista e escritor Ziraldo, o Sesc em Minas, em parceria com o Espaço Culturar e o projeto Made in Minas Gerais, resgata as travessuras do icônico Menino Maluquinho com programação gratuita hoje (12/10), das 10h às 17h, na rua do Bairro Santo Antônio onde foi gravado o filme “O Menino Maluquinho” (1995).





Haverá espetáculos, contação de histórias, oficinas, cozinha ao vivo e o lançamento do gibi “A panela do Maluquinho”, com apresentação de Cissa Ribeiro e da DJ Aída.





PROGRAMAÇÃO

» “Orquestrando Brasil – Pedro e o lobo”

Musical. Nesta quarta-feira (12/10), às 16h. CCBB. Praça da Liberdade, 450, Funcionários. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Há outras atividades. O espaço funciona das 10h às 22h.





» Grupo Girino

Várias atividades. Memorial Minas Gerais Vale. Praça da Liberdade, 640, Funcionários. De quarta a sábado, das 10h às 17h30; quinta, das 10h às 21h30; domingo, das 10h às 15h30. Informações: (31) 3308-4000.





» “O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar”

Musical. Nesta quarta-feira (12/10), às 16h. Palácio das Artes. Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). Crianças até 2 anos, no colo, não pagam.





» Homenagem ao Menino Maluquinho

Várias atividades. Nesta quarta-feira (12/10), das 10h às 17h, na Rua Congonhas, entre ruas Santo Antônio do Monte e Leopoldina, no Bairro Santo Antônio. Entrada franca.

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria