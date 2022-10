Cena cortada de Pantanal vaza na internet e emociona

Cena vazada da morte de José Leôncio viralizou nas redes sociais, com trecho que não foi exibido na Globo (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Por Daniela de Faria Diniz*



A primeira versão da cena da morte de José Leôncio, interpretado por Marcos Palmeira, na novela Pantanal, vazou nas redes sociais nesta quinta-feira (13/10). O vídeo, produzido pela TV Globo, mostra a esposa dele, Filó (Dira Paes) e a família encontrando o homem no sofá.

Sem entender, Filó se aproxima de Leôncio e, ao perceber que ele está morto, ela se desespera e clama "não me deixe aqui! Acorda, Zé! Não me deixe aqui sozinha". Ao ouvir os gritos da esposa, os familiares correm para o cômodo e se assustam com o ocorrido.

A cena inédita não foi exibida na novela, que chegou ao fim na última sexta-feira (7/10). A emissora optou por cortar a cena em que Filó encontra o esposo sem vida e mostrou somente a hora em que o fazendeiro passa mal.

José Leôncio morreu após ver a foto do seu pai, o Velho do Rio (Osmar Prado). Com o susto, o peão teve um mal súbito no final da novela.

Fãs se emocionam

Nas redes sociais, os internautas se emocionaram e comentaram o vídeo. “A cena é muito boa, mas achei bom terem cortado. Explico: a ideia era dar a entender que ele não foi embora, mas apenas fez a transição para o velho do rio”, comentou um fã da novela.

“Órfã de Pantanal, fico com a sensação de quase ter visto essa cena, de ter imaginado a morte, o sentimento de todos. Ficou tudo imaginado, visto, vivido. Coisa linda com ou sem cena”, afirmou uma usuária no Twitter.

“Essa cena cortou meu coração em mil pedaços, eu não estava preparada para a morte do Zé Leôncio”, disse outra pessoa.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Giovanna Fávero