'Pantanal' terá semana marcada por ódio e vingança

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) serão sequestrados por Tenório, esta semana (foto: Paulo Belote/GLOBO)





Tenório (Murilo Benício) sequestrará Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) nos próximos capítulos de “Pantanal”. Na novela das 21h da Globo, assim que o vilão render o casal, ele começará sua vingança contra os dois. O pai de Guta (Julia Dalavia) vai torturar o peão por ter sido traído pela ex-esposa. Depois de ser violentado, o homem dirá à amada que o fazendeiro o marcou para sempre.









Alcides também falará a Maria Bruaca que não tem nada mais a oferecer em troca do amor que ela sente por ele. Em seguida, o peão pedirá a Zaquieu que consiga a zagaia de José Leôncio (Marcos Palmeira), com o intuito de colocar o plano de vingança contra Tenório em prática.





Enquanto a mãe de Guta confidencia a Filó (Dira Paes) a profunda tristeza que está sentindo, Zefa (Paula Barbosa) flagrará Zaquieu no quarto de José Leôncio. Alcides desabafará com o amigo, que o aconselhará a procurar ajuda. Para auxiliá-lo, o personagem continuará em busca da arma. E Muda (Bella Campos) prometerá dizer a ele onde está a lança, se o peão garantir que ela será usada para matar Tenório.

Tocaia

Alcides insistirá na ideia de que não pode mais ficar com Maria Bruaca e fixará seus pensamentos em matar Tenório. O peão se surpreenderá quando Zaquieu decidir ajudá-lo no assassinato do marido de Zuleica (Aline Borges). Então, os dois ficarão de tocaia na fazenda de Tenório, esperando o grileiro, a fim de atacá-lo.

"Posso trazer algo de diferente na forma de falar e de sentir na relação do Zaquieu e do Alcides. Acho bacana, como artista, fazer trabalhos na televisão de entretenimento e também para a educação. Na primeira versão, o personagem fez muito sucesso por causa do lado cômico. A gente não perdeu isso, mas esse outro tom o torna mais afetivo", conta Silvero Pereira.