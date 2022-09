'Pantanal': entenda como a novela revolucionou o mercado audiovisual

A protagonista Juma conquistou a internet com seu jeito de falar e personalidade forte (foto: Reprodução TV Globo ) Nos últimos cinco meses, a novela “Pantanal” impactou espectadores da televisão aberta e dos streamings e conquistou um espaço especial nas redes sociais.





Lançada em março deste ano, a novela foi a produção audiovisual mais mencionada no Twitter no primeiro semestre de 2022, conforme estudo da rede social.









Apesar da força da televisão aberta para a transmissão da novela, “Pantanal” está atraindo o público jovem para consumir novelas em plataformas de streaming, no formato de “maratona” de um produto. Desta forma, o público assiste os episódios, quando e onde preferir, sem estar refém da televisão.





A ‘todas as faixas etárias’

Para o jornalista Chico Barney, o sucesso de “Pantanal” se explica por “conseguir conversar com todas as faixas etárias”, além dessa facilidade do streaming de aproximar o consumidor do produto.





O colunista da UOL também acredita existir “uma tendência do público ir atrás de algo que é minimamente recomendado e reconhecido”, o que completa o êxito do remake na TV, no streaming e nas redes sociais.





Streaming





Enquanto algumas pessoas preferem assistir à novela pela TV, no modelo tradicional, outras preferem assistir por streaming, como se fosse uma série, no estilo “maratona”.





“É um novo modelo das pessoas chegarem até o produto. Antes, quando as pessoas não pegavam a novela do começo, pegavam no meio e ia daí pra frente. O Globo Play [plataforma de streaming da TV Globo] tem o lance de maratonar novela, que é muito forte. Eu vi muita gente que não tinha visto o ‘Pantanal’ desde o começo e, com a repercussão, foi acompanhar o pessoal e fez uma maratona de duas, três semanas”, afirma Barney.





“Pantanal” foi uma novela que conseguiu levar o público para a plataforma de streaming. Logo na primeira semana, ‘Pantanal’ ficou em primeiro lugar entre os programas de vídeo sob demanda no Globo Play, conforme a jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.





Além disso, a produção representou 20% de todo o consumo na categoria novelas e foi a melhor estreia de uma novela das 21h da Globo no streaming.





Relevância cultural





O enredo de “Pantanal” aborda questões atemporais da cultura brasileira, como o choque de gerações, a diferença entre campo e cidade e machismo.





Apesar da diferença nos roteiros da versão original e do remake, as duas novelas contam a mesma vivência que os jovens da década de 1990 tiveram em 2008, e agora, 2022.





O enredo do filho tentando fazer as pazes com o pai e o pai procurando se reconciliar com a própria trajetória é um formato antigo de dramaturgia. “É uma história clássica, que tem um apelo forte e quebra todas as gerações e sempre vai fazer sucesso”, pontua.





“A novela, quando consegue tocar nesses pontos de uma forma tão bem feita, vai atrair o jovem, o mais velho, todo mundo. O poder de ‘Pantanal’ é conseguir conversar com todas essas faixas etárias. É unir todo mundo junto nesse ‘Pantanal’”, afirmou.





Além da parte social, também tem o lado político e ambiental da novela, como a cena das queimadas que mostrou imagens verdadeiras do bioma sendo destruído e animais mortos.





Remake





Para Chico Barney, as produtoras brasileiras ainda são “tímidas” com remakes em comparação a Hollywood, por exemplo. “Aqui, ainda demora, ou é muito pontual. Com o sucesso de ‘Pantanal’, espero que inspire a revisitar o catálogo e ir com mais forças”, comentou.





A produção de remakes também pode vir de uma demanda do público. O jornalista explica que, em meio a “tanta coisa disponível”, a certeza da qualidade do produto aumenta a aceitação do público. “O que a gente consumir de novidade é limitado”, completa.





O jornalista explica que a história de “Pantanal” foi oferecida à TV Globo na década de 90, mas a emissora não aceitou produzir. Assim que estreou na manchete, a produção foi um sucesso.





“Tem um acerto de contas da própria história, de pegar aquilo que foi vacilo de anos atrás e deu muito problema de Ibope para a Globo”, comenta.

Qualidade





Barney completa dizendo que a qualidade técnica da produção – câmera, cenários, atuação, cortes, edição – aumenta o interesse do público na novela. Os primeiros capítulos de “Pantanal”, considerado a primeira fase, foram primordiais para chamar a atenção do expectador e da crítica especializada por ter um padrão de excelência nos episódios.





“A Globo conseguiu reunir um time de primeira linha”, comentou. “Eu odeio a Juma porque a atriz é muito boa”, disse, em tom de brincadeira.

Memes





Internet criou memes com a personalidade dos personagens (foto: Reprodução TV Globo / Divulgação / Redes Sociais ) Com a repercussão nas redes sociais, surgiram memes sobre os personagens e o enredo, como as falas de Juma, com o sotaque típico da região do interior do Mato Grosso do Sul e personalidade forte.





Jove também conquistou o público com o seu jeito doce e calmo, diferente dos outros homens da região e fugindo do conceito de masculinidade tóxica.

Jove também conquistou o público com o seu jeito doce e calmo, diferente dos outros homens da região e fugindo do conceito de masculinidade tóxica.





Cenas fora do comum, como Juma grávida escalando uma árvores, e erros de produção, como Jove comendo um prato vazio também foram tópicos online.





Cenas fora do comum, como Juma grávida escalando uma árvores, e erros de produção, como Jove comendo um prato vazio também foram tópicos online.





A vida pessoal dos artistas também foi parte do enredo. Como a cena em que o personagem de José Loreto, Tobias, diz o bordão "Aleluia, arrepiei" da influenciadora Rafa Kalliman após os rumores de namoro ator com a modelo saírem na mídia.