Ator de Pantanal narra documentário sobre o Rio Piranga

O documentário será narrado pelo ator Jackson Antunes, que faz o papel de Túlio no remake da novela Pantanal, na Rede Globo. Assista ao trailer clicando aqui

Segundo o site da Ancine, o ponto central desta narrativa será falar da missão que o Rio Piranga carrega de salvar o Rio Doce, que se encontra em estado agonizante, após o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em novembro de 2015.

Algumas espécies endêmicas de peixes desapareceram do rio Doce e, o repovoamento, poderá ser reestabelecido por meio da ictiofauna do rio Piranga. A voz do protagonista será transmitida através de um locutor, um senhor de seus 80 anos, que dará o tom cadenciado e de sabedoria para a narrativa; contando um pouco de sua história e de sua representatividade na conjuntura ambiental da região por onde passa.

O curta terá 25 minutos de duração e é produzido pela Atlântico Filmes, produtora sediada em Belo Horizonte, com coprodução da Impulso Filmes, produtora de vídeo especializada em filmes publicitários, vídeos institucionais, corporativos e animações 2D. Com sede em Juiz de Fora, também na Zona da Mata Mineira.

A direção é de Mônica Veiga, com co-direção de Daniel Couto e direção de fotografia de Kiko Barbosa. O assistente de câmera foi Lucas Godinho, o som direto ficou a cargo de Ian Dias, a produção executiva e de set nas mãos de Dalila Pires e a consultoria executiva foi feita por Edileis Novais.

Rio Piranga

O Rio Piranga é um curso de água que banha o estado de Minas Gerais, sendo o principal formador do Rio Doce. Suas nascentes localizam-se na serra da Mantiqueira, no município de Ressaquinha, a uma altitude de aproximadamente 1 220 metros. Nele estão instaladas duas usinas hidrelétricas, a UHE Brecha, no município de Guaraciaba, e a PCH Brito, no município de Ponte Nova.

Em seu percurso, atravessa os municípios de Piranga, Presidente Bernardes, Porto Firme, Guaraciaba e Ponte Nova. Seus principais afluentes são os rios Xopotó e Turvo Limpo. O rio Piranga passa a se chamar rio Doce ao receber as águas do rio do Carmo, na divisa dos municípios de Ponte Nova e Rio Doce.

O topônimo "Piranga" procede do termo tupi antigo piranga, que significa "vermelho".