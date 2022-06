Cine OP: Belchior será homenageado com documentário e bloco

O filme será exibido em um telão montado na praça Tiradentes (foto: Reprodução/ Belchior, Apenas um Coração Selvagem) A preservação da memória do cantor cearense Antônio Carlos Belchior Fontenelle Fernandes, ou simplesmente Belchior, será em dose dupla em noite de cinema e música na cidade histórica de Ouro Preto, Região Central de Minas. A exibição do filme "Belchior, Apenas um Coração Selvagem" - de Natália Dias e Camilo Cavalcanti - e o Bloco "Volta Belchior" – que interpreta as canções em ritmos carnavalescos – vão acontecer neste sábado (25/6), a partir das 20h.

As apresentações fazem parte da programação da 17ª Mostra de Cinema de Ouro Preto Cine OP – que tem como objetivo renovar o compromisso com a cultura e o patrimônio audiovisual brasileiro.

O filme será exibido em um telão montado na praça Tiradentes e o show da banda "Volta Belchior" será no Centro de Convenções da UFOP. As duas apresentações serão gratuitas.

O cineasta Camilo Cavalcanti explica que a possibilidade de Belchior contar a sua própria história se deu devido à vasta pesquisa feita por ele e por Natália Dias durante seis anos, e depois trabalhada pela pesquisadora Isabela Mota.

"A gente começou a fazer o filme em 2016, não esse especificamente, mas a gente já identificava um filme sobre a obra de Belchior e assim começamos a mergulhar. Quando ele morreu, em 2017, a gente viu que a obra era necessária e assim passamos a pesquisar ainda mais. No decorrer dessa construção percebemos que tinha a possibilidade de fazer o documentário em primeira pessoa devido à estrutura narrativa das entrevistas dadas pelo Belchior".

O cineasta destaca que um momento bastante emocionante para o público é quando aparece Elis Regina cantando "Como Nossos Pais", no Show Falso Brilhante, em 1976. Outro momento é quando o ator Silvero Pereira recita letras do compositor.

Volta Belchior

Após conhecer a obra deixada pelo cantor, que dizia que sua música pretendia ser nordestina, autobiográfica e contemporânea, o público presente poderá ver a outra face de Belchior em forma de carnaval.

Quando termina o filme, entra em cena o "Bloco Volta Belchior", que vai apresentar duas músicas na Praça Tiradentes, um esquenta para o que será apresentado no espaço Sesc Cine Louge Show, dentro do Centro de Convenções da UFOP. O show com duas horas de duração terá início às 22h.

Para um dos criadores do bloco "Volta Belchior", Kerison Lopes, a junção das duas manifestações artísticas só foi possível por meio da Universo Produção – realizadora da Cine OP - que quando assistiu ao filme pensou em juntar as duas homenagens na edição desse ano.

“Juntar o documentário e o bloco é um sonho que vem sendo gestado por mim e pelo Camilo desde que nos falamos durante a produção do filme”.

Diante da temática apresentada pela Mostra de Cinema de Ouro Preto - que nesse ano está voltada para a preservação, história e educação - Kerison Lopes considera que a temática abre espaço para que a música também atue na função na preservação da memória.

“Belchior é considerado o filósofo da música popular brasileira, as suas letras são profundas e dialogam com as questões contemporâneas. Será uma noite Belchiana em Ouro Preto”.