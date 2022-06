Bruno e Marrone se apresentam em festa julina all inclusive na Pampulha

(foto: Divulgação)

No dia 2 de julho, acontece o Arraiá 2022 do espaço Casa Lagoa Eventos , uma festa totalmente open bar e open food, recheado de comidas típicas da época. O evento promete o show da dupla Bruno e Marrone e, além deles, outros artistas também irão se apresentar no palco do Casa Lagoa Eventos.





O evento, que vai acontecer na Casa Lagoa, novo espaço localizado ao lado do Parque Guanabara, na Pampulha, vai contar com uma estrutura bem especial para atender ao público com conforto. Há dois setores ainda disponíveis, o Lounge ao lado do palco, com open bar que inclui chope Heineken e Baden Baden, whisky, drinks, refrigerante, suco e água. O outro é a área Premium, que contará com chope Heineken, drinks, refrigerante, suco e água.





O open food estará disponível para ambos setores, com diversas comidas típicas das festas de São João.





Atrações





O Arraiá 2022 do espaço Casa Lagoa vai contar com três grandes atrações. Uma das maiores duplas sertanejas do país, com 37 anos de carreira, Bruno e Marrone será a atração principal da noite. Com os sucessos: Facas e Último Beijo, eles prometem agitar a noite de São João na Pampulha.





Bruno e Marrone, ao longo da carreira, foram se consolidando como uma das principais duplas sertanejas da história do Brasil. Em cerca de 15 anos, a dupla foi uma das mais tocadas nas rádios do país. Além disso, eles também já foram indicados em várias ocasiões ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Bruno e Marrone é uma grande influência para vários artistas sertanejos.





No quintal da Casa Lagoa Eventos, Bruno e Marrone garantem uma noite romântica de muito sertanejo, incluindo seus maiores sucessos de carreira: Dormi na Praça e Vida Vazia. E, para fazer companhia para a dupla, Yasmin Santos também marcará presença no evento, com Ciclo Vicioso, sua música de sucesso que tem a participação de Bruno e Marrone.





Além deles, Célio Santtos irá agitar a noite com o melhor do piseiro e forró. E, para entrar ainda mais em ritmo de festa julina, o evento também contará com a apresentação da quadrilha do Pé Rachado.





Comidas típicas





Prezando pela qualidade da festa, o Arraiá 2022 do espaço Casa Lagoa Eventos vai contar com as mais diversas e deliciosas comidas típicas. Foi selecionado um cardápio que agradará a todos que amam as festas de São João. Veja:





mini pastéis;

mini cachorro-quente;

macarrão na chapa;

caldo de feijão;

caldo de mandioca;

polentinha italiana;

milho verde cozido;

espetinhos de diversos sabores.





Além dessas opções, o cardápio também vai dispor de opções veganas, com espetinhos de cenoura, abobrinha, pimentão vermelho, amarelo e cebola.





Claro que não poderiam faltar os doces. O evento também terá um cardápio de doces bem completo, incluindo mingau de milho verde, canjica doce, cocada, cajuzinho, doce de leite, pé de moleque e beijinho de coco.





O espaço vai contar ainda com uma decoração típica com cenografia especial, tudo para entrar no clima da época mais gostosa do ano.





Conheça o espaço Casa Lagoa Eventos





espaço Casa Lagoa Eventos está localizado na orla da Lagoa da Pampulha, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 5, ao lado do Parque Guanabara. Nos últimos anos, o espaço que pertence à APCEF/MG (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais) vem realizando grandes eventos abertos ao público em geral com atrações como Skank, Fernando e Sorocaba, Jota Quest, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, dentre outras.





Adquira seu ingresso