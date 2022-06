Cantor Maranhense Phill Veras faz show acústico hoje em Belo Horizonte

Phill Veras faz show no Teatro Francisco Nunes (foto: Felipe Jubilei)







Direto de São Luís do Maranhão, o cantor e compositor Phill Veras se apresenta em Belo Horizonte em show acústico no Teatro Francisco Nunes, nesta sexta (24/6), às 19h30. Após dois anos longe dos palcos, Phill traz a turnê “Alegra”,na qual iterpreta uma seleção de suas principais canções em voz e violão.







Em seguida, foram três álbuns, “Gaveta” (2013), “Carpete” (2014) e “Alma” (2018), e uma série de apresentações pelo país. Em 2013, foi convidado a tocar no Palco Sunset do Rock in Rio. “Quando lancei meu primeiro disco, me inscrevi em um concurso da Oi Música e um tempo depois recebi um telefonema falando que eu havia passado porque o curador gostava do meu trabalho”, relembra.



Segundo o músico, Zé Ricardo, o curador do palco, o escolheu pela similaridade de estilo com os outros artistas que também se apresentariam no dia. Phill abriu o festival, que contou com Mallu Magalhães e Bem Harper. “Foi uma experiência incrível. Colocaram a gente bem no comecinho e, quando vimos o pessoal chegando no show, foi meu primeiro contato com tanta gente na plateia”, conta.



CHICO NUNES



Para sua apresentação no Teatro Francisco Nunes, Phill escolheu canções de todos os seus discos que cabem no formato intimista de voz e violão. A turnê “Alegra” leva o nome de uma das canções de seu mais recente álbum, “Atalho” (2018), que não pôde ser levado aos palcos devido à pandemia.



Sobre seu recente retorno às apresentações presenciais, Phill comenta que “o começo foi assustador. Parecia que eu estava começando minha carreira novamente, depois de dois anos sem subir no palco, e foi um processo bem lento. Mas agora já estou inteirado novamente”.





O cantor, cujas músicas têm inspiração em clássicos da MPB diz ter muita influência de seu pai, que é colecionador de discos. "Em casa, já escutei de tudo, MPB, samba, rock; muita coisa misturada. Comecei a tocar violão com 12 anos e aí a coisa só piorou”, brinca.





Turnê “Alegra”, de Phill Veras. Sexta-feira (24/6), às 19h30, no Teatro Francisco Nunes. Av. Afonso Pena, Parque Municipal, s/n, Centro. Ingressos: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira). Informações: (31) 3277-6325.