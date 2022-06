Divirta-se: Marcelo Costa, criador do festival I Love Jazz

A era de ouro do jazz, com sua música alegre e danças para lá de animadas, inspira a 12ª edição do Festival I Love Jazz, que volta à Praça do Papa, neste sábado (25/6) e domingo (26/6), com atrações brasileiras e internacionais. A entrada é gratuita.No Divirta-se Podcast, o trompetista mineiro Marcelo Costa, organizador do evento, conversa com a jornalista Ângela Faria, falando da alegria de voltar ao palco depois de a pandemia impedir a realização do festival em 2020 e 2021.O trompetista mineiro avisa: é jazz alegre, para dançar, assim como ocorria nos Estados Unidos na década de 1920. Trabalhadores, boêmios, gente simples de Nova Orleans, Chicago, Nova York e outras cidades americanas se esbaldavam em bailes animados por Louis Armstrong, Duke Ellington e Ella Fitzgerald, entre tantos outros talentos que depois se transformariam em ícones do jazz. Armstrong, lembra Marcelo, revolucionou a música popular dos EUA e do mundo.





Louis Armstrong/Apple TV (foto: DIVULGAÇÃO/Apple TV)

Louis Armstrong/Apple TV (foto: DIVULGAÇÃO/Apple TV)

Entre os convidados estrangeiros está o pianista americano Ricky Riccardi, diretor do Louis Armstrong House Museum, que funciona em Nova York. Este ano, o especialista em Armstrong levou o prêmio Grammy 2022 por seu trabalho a respeito do autor de "What a wonderful world". Nesta sexta-feira (24/6), Riccardi faz palestra às 19h, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro, em frente ao Palácio das Artes), sobre a importância do compositor e instrumentista. O bate-papo tem entrada franca.

A bela obra de Louis Daniel Armstrong (1901-1971), claro, será lembrada no palco do I Love Jazz, inclusive pelo grupo de Marcelo Costa, o Happy Feet, que subirá ao palco em formato de big band. Oito instrumentistas de sopro se somarão a Marcelo (trompete), Fred Natalino (piano), Yan Vasconcellos (contrabaixo), Bo Hilbert (bateria) e Thaís Moreira (vocal). A dança sempre deu charme especial às edições do I Love Jazz. Bailarinos do grupo BeHoppers estarão a postos às 15h, nos dois dias, para ensinar passos de lindy hop, estilo surgido nos bailes do Harlem, em Nova York, nos anos 1920/1930.





Bailarinos do grupo BeHoppers estarão a postos às 15h, nos dois dias, para ensinar passos de lindy hop, estilo surgido nos bailes do Harlem, em Nova York, nos anos 1920/1930. (foto: Foto de Gilberto Goulart/divulgação)



O repertório dos shows traz do dixieland, jazz tradicional de Nova Orleans, a standards de Sinatra, Armstrong e Ellington, entre outros. O violonista mineiro Juarez Moreira preparou set que inclui o choro; o pianista Christiano Caldas vai exibir seu lado jazzista. O festival começa às 15h de sábado (25/6), com aula de lindy hop do BeHoppers, no gramado. Às 16h, a banda Fizz Fazz vai tocar, seguida por Juarez Moreira (17h30), Dave Mackenzie Quintet (19h) e Happy Feet Big Band (20h30).



No domingo (26/6) , às 15h, BeHoppers abre o festival, com sua aula. Às 16h, sobe ao palco a Jazz Band Ball, seguida por Christiano Caldas (17h30), Ricky Riccardi (19h) e Heather Thorn and Vivacity (20h30).



A xilofonista Heather se apresentou em 2019 e está voltando a pedido dos fãs. A festa será encerrada às 22h, em ambos os dias.