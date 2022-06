Divirta-se Podcast: Encontro do Violão Brasileiro com Thiago Delegado

Encontro do Violão Brasileiro esta em cartaz no CCBB-BH (foto: Jair Amaral/D.A Press)

O Divirta-se Podcast desta sexta-feira (3/6) recebe o músico mineiro Thiago Delegado, que está à frente do Encontro do Violão Brasileiro, em cartaz no CCBB-BH até domingo (5/6).Durante o bate-papo com as jornalistas Ana Raquel LelLes e Ângela Faria, ele explicou a importância do legado de Baden Powell, Garoto e João Gilberto, entre vários violonistas do país, para a cultura brasileira.Delegado destacou também a importância da escola mineira do violão, tendo à frente Toninho Horta, Juarez Moreira e Gilvan Oliveira, entre outros talentos. Inclusive, o show desta sexta-feira, no CCBB, foi batizado de "Noite mineira", às 20h, vai reunir Thiago, Celso Moreira, Carlos Walter e Lucas Telles.Sábado, a atração será o carioca Zé Paulo Becker. Domingo, será a vez do Duo Siqueira Lima. Os shows começam às 20h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).Thiago Delegado criticou a demonização da Lei Rouanet, lembrando que o encontro do violão organizado por ele será realizado em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo com recursos obtidos por meio dessa legislação.Disse que, geralmente, ataca-se a lei de incentivo sem conhecer como ela realmente funciona e a rígida prestação de contas exigida.Ao comentar a polêmica sobre contratação de astros sertanejos por prefeituras com cachês milionários, Delegado defende a apuração de denúncias, mas esclarece que esse processo nada tem a ver com a Rouanet.Em momento descontraído, ele revelou que faz as próprias unhas com gel para poder tocar violão, relembrou marchinhas divertidas de carnaval do concurso Mestre Jonas, criado em homenagem a seu saudoso amigo, e interpretou o belo tema que compôs em homenagem aos irmãos violonistas Celso e Juarez Moreira.