Divirta-se Podcast recebe Rodrigo 'Boi', da Orquestra Atípica de Lhamas

O Divirta-se Podcast recebe o músico Rodrigo Magalhães, mais conhecido como Boi, que faz parte da Orquestra Atípica de Lhamas, atração desta sexta-feira, 27 de maio, na casa de shows A Autêntica, em BH.

Boi falou da emoção de voltar aos palcos, depois da longa interrupção da agenda imposta pela pandemia. Criado em 2017, o grupo, cria do carnaval da capital, tem mais de uma dezena de integrantes, que fazem parte de várias bandas de BH. Sua proposta é divulgar a música de países latino-americanos, sobretudo a cumbia.Rodrigo Boi conversou com as jornalistas Ângela Faria e Ana Raquel Lelles sobre a história da banda, sua determinação de divulgar a cultura latino-americana e combater preconceitos enfrentados pelos "hermanos" no Brasil, tachados pejorativamente de gringos.





Rodrigo 'Boi' é o convidado do Divirta-se Podcast (foto: Túlio Santos/D.A Press)

A orquestra sai em defesa de imigrantes discriminados. Faz tudo isso com sua música alegre, cantada em português, espanhol e portunhol. Ensina até a dançar cumbia em vídeo no Tik tokNesta sexta, o cantor e compositor Curumin também vai se apresentar n'Autêntica, às 23h30. A Orquestra Atípica de Lhamas sobre ao palco à uma da madrugada e o baile latino-americano vai até as 4h. A casa fica na Rua Álvares Maciel, 312, no Bairro Santa Efigênia. Ingressos custam R$ 80 (inteira, primeiro lote) e R$ 50 (meia, segundo lote). Informações: @autentica.bh (Instagram) ou no site www.aautentica.com.br.