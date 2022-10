Produção do SBT, o videocast 'Pod ser melhor' estreia amanhã (17/10)

O ator Davi Novaes e o palestrante Renato Alves com a apresentadora Roberta Miguel (foto: Rogerio Pallatta/SBT)





Da redação

Sob o comando da locutora e apresentadora Roberta Miguel, o SBT estreia o videocast "Pod ser melhor", nesta segunda-feira (17/10), ao meio-dia. O programa terá a duração de 45 minutos e vai ao ar duas vezes por mês.









Outros assuntos importantes da vida moderna também serão abordados, contando com a presença de um especialista da área (psicólogo, médico, terapeuta, escritor), bem como uma personalidade que tenha alguma relação com o tema.





Na estreia, a partir do meio-dia, a apresentadora recebe a mentora de mulheres Renata Passos e a humorista Milene Pavorô para falar sobre sucesso no trabalho.





No mesmo dia, às 18h, os fãs poderão ver o segundo episódio, “Potencialize sua memória”, com o escritor e palestrante Renato Alves e o ator Davi Novaes, humorista do “A praça é nossa”.





"Vamos falar de assuntos pertinentes à família, como por exemplo economia doméstica, educação dos filhos, saúde mental e gestão do próprio tempo, sempre com dicas simples e de baixo custo. Nosso propósito é mostrar, na prática, como a vida pode ser mais leve, saudável e feliz", ressalta a gerente de Conteúdo Digital Carolina Gazal.





Roberta Miguel, que é mãe, radialista, atriz e membro da Sociedade Brasileira de Coaching, está cursando MBA em neurociência e psicologia positiva e mindfulness na PUC. Há seis anos ela contribui para os programas “Fofocalizando” e “Esquadrão da moda”, exibidos no SBT/Alterosa, além de apresentar o “Direto da redação”.





Os episódios do “Pod ser melhor” estarão disponíveis no YouTube, Facebook, site do SBT e no SBT Vídeos, além de disponibilizados no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple PodCast e Google Podcast.