'All of the girls': música inédita de Taylor Swift vaza e para internet

Trechos da canção já circulavam na rede social na última semana. Mas quando os swifties – como são chamados os fãs da Taylor –, conseguiram ouvir a música completa, a comoção foi inevitável.

A música agradece a todas as mulheres que amaram o que parceiro do eu lírico antes dela. Além de exaltarem a letra, perfis também elogiaram a voz de Taylor na música. “Os vocais mais bonitos da carreira”, comentou um perfil.





Um comentário foi unânime: como ela descartou essa música?. Indignados, fãs querem saber os motivos que levaram a cantora a não lançar ‘All of the girls’ e colocar outras faixas na lista oficial do álbum, como ‘Me!’, que divide opiniões.





“Meu Deus Taylor Swift, como vc foi tão burra, tão estúpida, ao ponto de trocar "All of the girls" por "Me!". Sério, te odeio às vezes, loirinha”.

Escute:

mano, pq a taylor descartou all of the girls? a música é simplesmente divina! pic.twitter.com/gzbzePIbnB %u2014 kassy (@_strongrock) March 1, 2023

Fãs da cantora Taylor Swift agitaram o Twitter na tarde desta quarta-feira (1/3). O motivo foi vazamento da música ‘All of the girls’, faixa inédita da artista que supostamente deveria fazer parte do álbum ‘Lover’, lançado em 2019.