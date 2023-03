Anitta e Ivete Sangalo são as artistas mais citadas no Carnaval 2023

Anitta foi citada em 54,92% dos tuítes de Carnaval e Ivete Sangalo 23,35% (foto: Divulgação/Julia Bandeira (@juliabandeiraph)/ BS Fotografia) A volta do Carnaval após dois anos interrompidos pela pandemia movimentou não somente as ruas, como também as redes sociais. Alguns artistas ganharam destaque entre o público: Anitta e Ivete Sangalo, por exemplo, foram as cantoras mais citadas pelos internautas no Twitter, de acordo com levantamento da Knewin, empresa referência em monitoramento e análise de dados.









Quanto às atrações do carnaval, Anitta foi a artista mais mencionada , com 54%. A cantora usou um disfarce para curtir a festa sem ser reconhecida e isso movimentou o Twitter, sendo uma das principais pautas comentadas pelo público.





O segundo lugar ficou com a cantora Ivete Sangalo, com 23,35%. Seu retorno ao Carnaval de Salvador , após dois anos sem trio na rua, foi o principal comentário relacionado à artista. Já Ludmilla conquistou a atenção dos usuários do Twitter por conta do seu bloco e por ela ter puxado o samba-enredo da Beija-Flor. Ela foi mencioanda por e 9,84% do público no Twitter.





Outros artistas comentados:





Anitta: 54,92%

Ivete Sangalo: 23,35%

Ludmilla: 9,84%

Pabllo Vittar: 7,84%

Gloria Groove: 2,08%

Claudia Leite: 0,95%

Pocah: 0,56%

Gretchen: 0,40%

Marcas mais comentadas





Entre as marcas, o Tiktok foi a mais mencionada pelos usuários do Twitter (37%). A plataforma firmou parceria inédita com o Camarote Salvador, convidando alguns de seus criadores para compartilhar toda a experiência do evento pela plataforma.

Segundo a análise, outro foco dos tuítes girou em torno da discussão sobre a música do cantor Leo Santana, Zona de Perigo, ter se tornado sucesso no carnaval graças ao seu uso ter viralizado pelos usuários do TikTok.





Já a segunda marca mais mencionada ficou com a Brahma. Os temas de destaque giram em torno dos artistas convidados, como Juliette e Gisele Bündchen, que movimentaram a rede com suas aparições no camarote patrocinado pela empresa.

Em relação à Tim, os comentários se restringiram às pessoas comentando sobre o bloco patrocinado pela marca e publi com a Brunna Gonçalves.