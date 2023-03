Anitta leva figurinos de Carnaval para NY e faz mistério sobre novo projeto

Anitta leva looks de Carnaval das amigas para Nova York (foto: Reprodução/Instagram) Anitta despertou a curiosidade dos fãs ao gravar cenas de um novo videoclipe junto da bateria da Beija-Flor, na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Agora, ela desembarcou em Nova York com alguns figurinos emprestados de amigas para mais uma etapa da filmagem. Em vídeo, a cantora confirmou que vem novidade, mas fez mistério sobre o projeto.

“Pois bem, gente. Estou aqui em Nova York, vocês já viram que papparazzi tirou foto minha no aeroporto. Estou com o look emprestado da Lexa dessa vez, também peguei da Sabrina. Olha aqui, look do desfile da Beija-Flor, por que será que eu trouxe eles para Nova York?”, disse ela, em vídeo.