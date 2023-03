Saiba qual música se consagrou 'hit' do carnaval 2023 em cada estado

"Zona de perigo", de Leo Santana, foi consagrado hit do carnaval 2023 (foto: Instagram/Reprodução)

Anualmente, o carnaval levanta as expectativas dos artistas brasileiros e do próprio público para o consagrado ‘hit’ que domina a folia. Agora, com o fim da festa, já é possível identificar os artistas que conseguiram o grande destaque. De acordo com o levantamento do Spotify, em 2023, a coroa foi de Leo Santana com a música “Zona de perigo” em todos os estados. Mas o “Top 3” chegou a variar em cada região.