Nos 25 anos de 'Sex and the City', veja 25 momentos icônicos da série

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Charlotte Nixon de 'Sex and the city' (foto: AFP PHOTO DDP/ MICHAEL GOTTSCHALK GERMANY OUT)

"Sex and the City" completa 25 anos nesta terça-feira (6/6), consagrando-se como uma das franquias mais icônicas e memoráveis da televisão. Além das seis temporadas e dois filmes, a série And Just Like That... da HBO Max, estreia sua segunda temporada em 22 de junho.

Ao longo dos anos, Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Charlotte Nixon, respectivamente, cativaram os fãs com as aventuras em Nova York, explorando amizade, amor, moda e independência.

Do primeiro encontro de Carrie com o misterioso Mr. Big, passando pelo casamento de Charlotte e pela maternidade de Miranda, ao confronto e vitória contra um câncer de mama de Samantha, as histórias femininas na cidade grande marcaram uma geração.

Confira a seguir 25 momentos icônicos de Sex and the City.