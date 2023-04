Taylor Swift apoia organização para acabar com a fome nos EUA

Taylor Swift poderá ser a artista com maior bilheteria em turnê da história (foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP) A “The eras tour” pode tornar Taylor Swift a cantora com a maior bilheteria de turnê de todos os tempos. Sendo assim, a artista abriu mão de uma parte deste dinheiro do seu show na Flórida, Estados Unidos, para fazer uma doação generosa. A organização “Feeding Tampa Bay” compartilhou nas redes sociais que a cantora ajudou a colocar mais de 125 mil refeições nas mesas da população de baixa renda.









"Sua generosidade colocará mais de 125.000 refeições nas mesas", completaram. Nos comentários, os fãs da cantora elogiaram

Maior bilheteria da história

Vale ressaltar que a cantora segue seu compromisso de se apresentar na “The Eras Tour” em 52 datas nos Estados Unidos. De acordo com a Forbes, com o preço médio dos ingressos girando em torno de U$$ 700, Taylor pode se tornar a cantora com a turnê de maior bilheteria da história. Os shows podem passar dos U$$ 1,5 bilhão, ou seja, mais de R$ 7,5 bilhões na cotação atual do dólar.





Neste caso, a cantora passaria o marco de seu próprio amigo, Ed Sheeran, que arrecadou US$ 775,6 milhões, ou seja, R$ 3,9 bilhões - turnê que durou entre 2017 e 2019. Enquanto Taylor pode arrecadar quase o dobro em menos de um ano.





Os shows da “The Eras Tour” se iniciaram no dia 17 de março em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos. O último show programado até o momento, sem se estender para outros países, será no dia 9 de agosto, em Los Angeles.