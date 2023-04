Depois de anos de amizade, atores descobrem que podem ser irmãos

Matthew e Woody brincaram anos atrás que são irmãos de mães diferentes e, agora, revelaram a desconfiança real (foto: Reprodução / Instagram)

Uma história digna do cinema. O ator Matthew McConaughey revelou que o colega de profissão Woody Harrelson pode ser seu irmão por parte de pai. A declaração foi dada ao podcast ‘Let’s talk off camera’ nesta semana. Para deixar a história ainda mais estranha, os dois anunciaram que vão estrelar uma série de comédia chamada ‘Brother from another mother’ (Irmão de uma outra mãe), da AppleTV+.

Apesar de o nome coincidir com a possibilidade levantada por Matthew, ele não informou se a série é baseada na história dos dois. O ator que participou de ‘O clube de Dallas’ e ‘O lobo de Wall Street’ revelou que os dois sempre notaram uma semelhança física entre eles, mas a suspeita surgiu depois de uma viagem das famílias para a Grécia.

Lá, a mãe de McConaughey revelou que "conhecia" o pai de Harrelson. “Todos estavam cientes das reticências que minha mãe deixou após 'conhecia'. Era um 'conhecia' pesado", relembra o ator. Então, os dois fizeram uma pesquisa e acharam alguns documentos que poderiam ser uma pista de um caso entre a mãe de Matthew e o pai de Woody. Eles também notaram algumas coincidências de datas.

"Fizemos algumas contas e descobrimos que o pai [de Harrelson] estava de licença ao mesmo tempo que minha mãe e meu pai estavam em seu segundo divórcio. Depois, há possíveis recibos e lugares no oeste do Texas, onde pode ter havido uma reunião, ou um momento de se conhecerem”, revelou.

Para resolver o caso, Woody sugeriu que eles fizessem um teste de DNA, mas a ideia foi recusada por Matthew. “É um pouco mais difícil para mim (fazer o teste) porque ele está me pedindo para arriscar e dizer, 'Espere um minuto, você está tentando me dizer que meu pai pode não ser meu pai depois de 53 anos acreditando nisso?' Tem muito mais coisa em jogo", justificou.

Amizade de muitos anos

Amigos de longa data, os norte-americanos de 53 e 61 anos, respectivamente, são amigos há mais de 20 anos. A dupla contracenou no filme ‘EDtv’, em 1999, e repetiram a dobradinha na série ‘True detective’, da HBO.

Matthew contou, durante sua participação no podcast, o quão forte é sua relação com Woody. “Você sabe, onde eu começo e onde ele termina, e onde ele começa e eu termino, sempre foi uma linha obscura. E isso faz parte do nosso ‘bromance’, certo? Meus filhos o chamam de tio Woody. Os filhos dele me chamam de tio Matthew”, revelou.

Em 2019, McConaughey fez uma publicação no Twitter com uma foto dele com o amigo e a legenda “irmãs de mães diferentes”. A postagem foi recuperada depois que o caso veio à tona.

Pai assassino

A história fica ainda mais semelhante da ficção quando se descobre que o pai de Woody (e talvez também de Matthew), Charles Harrelson foi um assassino de aluguel nos anos 1960. Ele inclusive foi condenado à prisão perpétua pelos seus crimes.

E não para por aí: em 1980, Charles disse que ele era o assassino do presidente americano John F. Kennedy, morto em 1963. A revelação ocorreu após uma troca de tiros com a polícia. Depois, ele retirou as declarações, alegando estar sob efeito de drogas e se sentindo pressionado pelos policiais.

O FBI chegou a investigar a possível participação de Charles no assassinato do presidente, mas não encontrou nenhum indício. Charles morreu em 2007, aos 69 anos, devido a um ataque cardíaco na prisão.