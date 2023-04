Clara x Sofia se juntam a Clarissa em single 'bem e longe de mim'

A junção entre Minas Gerais e Rio de Janeiro é a combinação perfeita, como comprovaram Clara x Sofia e Clarissa no novo single “bem e longe de mim”, lançado nesta sexta-feira (14/4). Combinado com um visualizer sensual, o duo pop mineiro explica no “Divirta-se”, podcast do Estado de Minas/Portal Uai, que a ideia empoderada é transmitir uma sensação de “gostosa confiante”.

Antes de tudo, a “história de romance” com Clarissa, como brincam as artistas, surgiu através das redes sociais até que apareceu a oportunidade de trabalharem juntas. “A gente participou de um evento, Palco Ultra, que teve esse intuito de conectar artistas. Nos perguntaram quem queríamos chamar para cantar com a gente e escolhemos a Clarissa. Mas a gente já conversava nas redes sociais”, explica Clara.





Trazendo um pop leve e dançante, misturado nas influências e temáticas já trabalhadas pela carioca e o duo belo-horizontino, “bem e longe de mim” surgiu há exatamente um ano. A dupla conta a história: “Essa música saiu do jeito mais fácil possível que já fizemos qualquer música nossa. Estávamos no Rio de Janeiro, deu uma corrida na praia, encontramos nossa amiga, foi um processo muito delicioso. Combina com a vibe da música, ela é muito despretensiosa.”





Pensando nisso, elas aproveitaram também para lançar um visualizer junto. De acordo com Sofia, é sobre se sentir empoderada. “Ele tem essa vibe de ‘gostosa confiante’. É sobre você se sentir bem nos trechos separados e quando juntamos era sobre sintonia, estarmos ali as três juntas. A gente pegou essa referência da criação de Adão que são as mãos quase se encontrando. Então passa essa coisa da distância, por exemplo, de você está longe de mim, mas estou te provocando. Como você consegue chegar?”.

Clara x Sofia e Clarissa lançam single 'bem e longe de mim' (foto: Bruno Maluf e Victor Faria/ Divulgação)

Ano de conexões

Além da parceria com Clarissa, o duo mineiro também aponta que enxerga 2023 como um "ano de conexões" e quer continuar com mais feats. "Não tem um ano que lançamos o álbum e nosso objetivo é continuar contando a história dele", diz Clara.