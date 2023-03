Clara x Sofia comemoram estreia em shows do Coldplay: 'Emoção absurda'

Clara x Sofia na passagem de som em Curitiba, nesta terça-feira (21/3) (foto: Divulgação/@luccamezz) Estado de Minas, elas comentaram sobre as expectativas para a grande estreia para mais de 43 mil pessoas no Estádio Couto Pereira. Após uma temporada de seis shows em São Paulo, a banda britânica Coldplay desembarca nesta terça-feira (21/3) em Curitiba, antes de finalizar a turnê no Rio de Janeiro. Para estas duas cidades, o duo mineiro Clara x Sofia tem a missão de abrir o espetáculo e aquecer o público para o grupo. Ao, elas comentaram sobre as expectativas para a grande estreia para mais de 43 mil pessoas no Estádio Couto Pereira.









Enquanto Sofia Lopes reforça que os ensaios as deixaram mais confiantes, e o importante agora é levar diversão ao público. “Eu acho que estava tudo muito bem ensaiado, a gente se dedicou e ensaiou muito, estamos comprometidas com esse show. A gente quer se divertir. No fim das contas, mesmo sendo profissionais, vamos nos divertir com esse monte de gente – é muita gente!”, aponta.





“Esse é o objetivo! Aqui é gigante e vai estar lotado, a gente espera sentir até o último fio de cabelo a energia das pessoas e aproveitar esse presente que nos foi dado. Se entregar e esperar que as pessoas se entreguem, essa troca de energia”, diz Clara. “Estamos com medo, claro, estamos muito ansiosas, mas temos uma a outra. Já combinamos que na hora do medo a gente se olha e vamos segurar a barra uma da outra”, revela.





Confira as próximas datas do show do Coldplay no Brasil:

Curitiba, Estádio Couto Pereira

Data: 21 de março de 2023 (terça-feira) (ESGOTADO)

22 de março de 2023 (quarta-feira) (ESGOTADO)

Abertura dos Portões: 17h

Horário Clara X Sofia: 18h15

Horário CHVRCHES: 19h15

Horário Coldplay: 20h30

Local: Estádio Couto Pereira

Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória, Curitiba - PR

Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos Engenhão

Datas: 25 de março de 2023 (sábado) - ESGOTADO

26 de março de 2023 (domingo) - ESGOTADO

28 de março de 2023 (terça-feira) - ESGOTADO

Horário Coldplay: 21h

Local: Estádio Nilton Santos Engenhão

Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ





Todos os ingressos para os shows da banda se esgotaram em pouco tempo no site da Eventim