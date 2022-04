Clara x Sofia apostam no conceito 'chiclete chic' na faixa 'Fico Mais Leve'

Clara x Sofia lançam single 'Fico Mais Leve' nesta sexta-feira (8/4) (foto: Divulgação) O cenário pop mineiro tem novidade com o duo Clara x Sofia, que lançou o single “Fico Mais Leve”, nesta sexta-feira (8/4), com direito a videoclipe. A faixa, que traz o conceito do “chiclete chic” integrará o repertório do primeiro álbum de carreira da dupla, que ainda não tem data definida de estreia, mas já começa a ser revelado. A música vai fazer parte da setlist para o Breve Festival, onde elas se apresentarão neste sábado (9/4) no Mineirão.





"É uma música que está grudada na nossa cabeça desde o dia que ficou pronta. É uma delícia, faz parte do nosso álbum e conta uma história muito sincera de um momento de transição de uma ansiedade para um alívio. A música em si conta muito sobre isso: o arranjo e a melodia começam um pouco mais angustiados e no refrão temos aquele momento mais animado e para cima que representa um alívio", contam ao Estado de Minas. A faixa autoral traz o pop dançante que o público da dupla já está familiarizado. O tema da canção aborda a fase pós término de um relacionamento, em que a pessoa resolve reagir e voltar à ativa apesar da melancolia da circunstância.





Elas ainda ressaltam que este é só um gostinho do que vem pela frente: “Estamos com expectativas altíssimas, porque ela faz parte do nosso álbum que está para vir e ela conta um pedaço da história que a gente conta no disco, então queremos muito que as pessoas amem e se preparem para ouvir o resto.”

Clara x Sofia lançam single 'Fico Mais Leve' nesta sexta-feira (8/4), na Casa Cor (foto: Divulgação)





Compondo este estilo musical e todo conceito artístico, elas denominaram esta nova era como “chiclete chic”, uma nomenclatura nova que explicam: “O chiclete chic é o pop, mas com elementos mais sofisticados. O sintetizado e orgânico estão juntos o tempo inteiro, nesta faixa e em nosso álbum. Tudo ficou com nosso estilo!”.

O single está acompanhado de videoclipe repleto de referências cinematográficas, com looks, cores e ambientes que carregam o conceito da dupla. Filmado na CasaCor, em Minas Gerais, o espaço é um importante ponto da cidade de Belo Horizonte, no Palácio das Mangabeiras.



Clara x Sofia se declaram cinéfilas e observaram a possibilidade de apresentar esse hobbie no novo trabalho. “Em todos os filmes que trouxemos como referências, as danças são utilizadas como momento de escape do mundo real. Encarnamos representações de ‘In The Mood For Love’ (2000), ‘Pulp Fiction’ (1994), ‘Coringa’ (2019) e ‘Jojo Rabbit’ (2019)”, destacam. Assista:













A produção musical é assinada por Baka e a direção do videoclipe é de Lipe Carvalho, Laura Damasceno e Breno Machado.





Breve Festival

Neste sábado (9/4) a dupla se apresenta no palco Radar, do Breve Festival, e contam quais são as expectativas para o show. “Estamos animadíssimas e vai ser um show que representa muito quem a gente é artisticamente hoje. Estamos aproveitando o Breve para deixar claro quem é Clara x Sofia”, apontam.





Para quem vai estar presente, vão ter spoilers do álbum: “Vai ser um show praticamente todo autoral e nele vamos cantar também músicas do álbum, inclusive ‘Fico Mais Leve’, que é uma música que funciona ao vivo e já fizemos em alguns shows. Estamos animadíssimas para cantar ela no Breve, um festival grande desses que aguardamos tanto tempo para fazer, pensar que ele está acontecendo agora, que estamos nele, que tem tanto artista grande é muito surreal e vamos fazer um show nele ali é maravilhoso.”