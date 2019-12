Quem são Clara x Sofia: o duo pop que está conquistando BH

O momento em que Clara e Sofia se conheceram tem tudo a ver com a dupla de cantoras belo-horizontinas. As garotas começaram o duo por acaso, durante um happy hour de um amigo, que as chamou para o palco. Assim, como que por acaso. Depois disso, a dupla - que já foi chamada de Take Me Out - tem alçado longos voos e muito sucesso. O momento em que Clara e Sofia se conheceram tem tudo a ver com a dupla de cantoras belo-horizontinas. As garotas começaram o duo por acaso, durante um happy hour de um amigo, que as chamou para o palco. Assim, como que por acaso. Depois disso, a dupla - que já foi chamada de Take Me Out - tem alçado longos voos e muito sucesso.





Como o momento que se juntaram foi bastante inusitado, as garotas contam que antes não tinham nem pensado na possibilidade de cantar profissionalmente, “A possibilidade só passava dentro do banheiro, dentro do chuveiro”, conta Clara. A dupla tem afazeres além da música. Sofia está estudando administração na faculdade e Clara já é formada em engenharia química.





Clipes

A dupla tem como marca no trabalho clipes alegres e muito coloridos, se destacando o recém-lançado Corrente do Bem, com participação de Rogério Flausino, em que as garotas cantam em meio de balões multicores e figurinos bufantes, uma mensagem de esperança para o cotidiano.







Podcast sobre artistas de Minas

Com apresentação de Fred Bottrel e Carol Braga, os episódios são publicados quinzenalmente no site do Estado de Minas, no Culturadoria e em todos os tocadores. Este episódio teve produção, trabalhos técnicos e edição de áudio de Luiza Rocha.