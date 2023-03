Figurino do duo Clara x Sofia nos shows do Coldplay é assinado por marcas mineiras (foto: Gustavo Romanelli/Divulgação)







O duo pop mineiro Clara x Sofia já está com quase tudo pronto para os shows – de 30 minutos cravados – que fará antes das apresentações do Coldplay em Curitiba (21/3) e no Rio de Janeiro (28/3).

O figurino das meninas é assinado com exclusividade pelas marcas mineiras Apartamento 03, Denise Valadares, Skazi e Hisha. Por enquanto, não está confirmado se elas vão se apresentar com a banda, que chamou os convidados especiais para o palco em São Paulo.

SP ARTE

QUEM VAI

Maior feira do mercado de arte do hemisfério sul, a SP Arte – Festival Internacional de Arte de São Paulo está confirmada para 29 de março a 2 de abril, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.





A capital mineira estará representada pelas galerias Fasam, Celma Albuquerque, Mitre e Rodrigo Ratton. De Nova Lima, estarão em Sampa Orlando Lemos, 31 Mobiliário, Alva, André Ferri, Cultivado em Casa, Estúdio Dentro, Porfirio Valladares e Sandra & Marcio. Inhotim também vai marcar presença na feira.





Hoje, a SP Arte inaugura seu primeiro espaço permanente, a Casa SP Arte, dedicada a exposições e eventos ligados às artes visuais em São Paulo. Instalado na Vila Modernista e projetado por Flávio de Carvalho (1899-1973), o espaço ocupará o único imóvel – entre os 17 da Vila – inteiramente restaurado em sua versão original. A Casa SP Arte será aberta com a exposição “Hélio Oiticica: mundo-labirinto”, organizada pela Gomide&Co e por Luisa Duarte, diretora artística da galeria.

NO ARENA HALL

ATRAÇÃO INTERNACIONAL

A estreia de números gringos no recém-reaberto Arena Hall será em clima pop, com apresentação do Abba The Show, em 22 de abril. O espetáculo conta com a participação de integrantes da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres, passou por 40 países e foi visto por 2 milhões de pessoas. Há 12 anos, a apresentação reuniu 70 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. E o melhor: o show vai começar às 20h.