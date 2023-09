677

Silvio Guindane e Erom Cordeiro vivem policiais da Divisão Antissequestro do Rio de Janeiro César Diogenes/divulgação

A terceira temporada da série "A divisão", parceria do grupo AfroReggae Audiovisual com a plataforma Globoplay, estreia nesta sexta-feira (29/9) com novidades no elenco. Neusa Borges, Tony Tornado e Marcelo Adnet são alguns dos atores que chegam ao drama policial ambientado no ano 2000.









“Na primeira e segunda temporadas, tínhamos apenas o ponto de vista dos policiais e das famílias. Agora aprofundamos, vamos mostrar quem é o sequestrado. O público verá como funciona todo o planejamento para sequestrar esse personagem”, explica José Júnior, idealizador da série e gestor do Afrorregae.





Com a morte dos parceiros, Mendonça e Santiago precisam deixar as diferenças de lado. Ficam mais próximos e compartilham conflitos pessoais.





O encontro entre Santiago e a mãe de Mendonça, dona Amélia (Neusa Borges), revela outra faceta do delegado. Fechado e sisudo no departamento, ele é brincalhão e divertido dentro de casa. Este filho de cozinheira e porteiro foi o primeiro da família a ingressar na universidade.





“Mendonça não é simplesmente um cara violento porque todo policial é assim. Tem um motivo, e a série vai dizer qual é”, revela José Júnior.

Vida real no Borel

A terceira e a quarta temporadas (que já está gravada) foram filmadas no Morro do Borel, no Rio de Janeiro. Os episódios se baseiam na realidade. No elenco de apoio, há policiais e ex-sequestradores de verdade.





Com 71% da equipe formada por pessoas negras, a produção revela talentos das comunidades cariocas. “Utilizamos muita mão de obra local como elenco, figuração e prestação de serviços. A política do Afro Reggae e do Globoplay é fazer o dinheiro circular dentro desses lugares”, conclui José Júnior.

“A DIVISÃO”

Terceira temporada estreia hoje, no Globoplay. Os cinco episódios serão liberados semanalmente, às sextas-feiras.