Clara x Sofia colhem frutos pós-shows do Coldplay: 'Superou expectativas'

Clara x Sofia no 'Divirta-se', podcast do Estado de Minas e Portal Uai (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A turnê “Music Of The Spheres World Tour” pelo Brasil, da banda britânica Coldplay, passou por três cidades (São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba), mas também recebeu um toque mineiro. O duo pop Clara x Sofia recebeu a missão do grupo de aquecer o público em cinco das onze apresentações no país. No podcast “Divirta-se”, do Estado de Minas/Portal Uai, as artistas contaram sobre a primeira experiência de cantar em estádios para milhares de pessoas e como este “voto de confiança” que receberam refletiu na carreira após o fim dos shows.









Elas apontam que foram meses em aulas de canto, dança e ensaios com a banda para subirem no palco e encarar milhares de pessoas. A apresentação, reduzida nos padrões de um show de abertura, foi detalhadamente pensada pelas artistas e toda equipe.





“Nos reunimos com nossa banda e debatemos (sobre a setlist). Tínhamos 30 minutos para contar quem é Clara x Sofia ao público. Selecionamos o repertório pensando em como vamos passar para as pessoas quem nós somos. Às vezes tem músicas que passam a mesma energia. A mãe tem que escolher os filhos”, brinca Sofia.





“Selecionamos as músicas que tinham nossas danças preferidas, a interação com o público, ‘Quem me dera’, por exemplo, tinha que ficar porque é nossa baladinha”, explica Clara. “Falamos: estamos mostrando todas as facetas - menos essa mais raivosa. As músicas foram muito pensadas para versão palco, estádio”, reforça a dupla.

Sob esta perspectiva, a seleção rendeu bons frutos após o fim da turnê. Uma das canções do álbum, “Quem me dera”, momento que as artistas interagem com o público e o estádio se ilumina com os flashes ao transformar cada pessoa em uma ‘estrela’, foi a que ganhou maior destaque. “Agora a gente quer até transformar ‘Quem me dera’ em single porque ela foi disparada a mais compartilhada e cresceu muito depois do show. Realmente você para pra pensar é uma música que tem tudo a ver com o momento”, aponta Clara.





Sofia explica: “O show do Coldplay tem muito a ver com experiência e não só para a gente, mas todas as pessoas que estavam ali. Então houve uma comoção geral e as pessoas acabaram se identificando”. Segundo elas, o público foi muito receptivo e “superou as expectativas”.





Lançamento “Bem e longe de mim”

Aproveitando o “embalo” que os shows do Coldplay deram ao duo, elas aproveitaram o fim da turnê para lançar, nesta sexta-feira (14/4), uma nova parceria com a carioca Clarissa, “Bem e longe de mim”.





De acordo com Clara, a canção estava pronta há aproximadamente um ano e “nasceu” de forma leve que combina com a sensação que elas querem transmitir. “Essa música saiu do jeito mais fácil possível que já fizemos qualquer música nossa. Estávamos no Rio de Janeiro, deu uma corrida na praia, encontramos nossa amiga, foi um processo muito delicioso. Combina com a vibe da música, ela é muito despretensiosa, fácil”, conta. “A gente fala que ela é a música da ‘gostosa confiante’, a música da biscoitagem”, brinca.





“É uma sensação muito gostosa você se sentir confiante e bem com sua própria pele, é muito sobre isso. No fim das contas, por mais que o enredo da música não seja exatamente esse, o sentimento é”, ressalta Sofia. Elas explicam que “beberam da fonte” do pop





Junto da música, elas também lançaram um visualizer, que a dupla explica: Ele tem essa vibe de ‘gostosa confiante’. É sobre você se sentir bem nos trechos separados e quando juntamos era sobre sintonia, estarmos ali as três juntas. A gente pegou essa referência da criação de Adão que são as mãos quase se encontrando. Então passa essa coisa da distância, por exemplo, de você está longe de mim, mas estou te provocando. Como você consegue chegar?”.