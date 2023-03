Coldplay recebe Milton Nascimento e Seu Jorge em show e emociona a internet

O Coldplay preparou uma grande surpresa para os fãs que estiveram presentes no último show da turnê da banda no Brasil, nessa terça-feira (28/3), no Rio de Janeiro. Além dos hits como ‘Viva la vida’ e o espetáculo de luzes, o grupo recebeu os cantores Milton Nascimento e Seu Jorge, o músico de jazz Hamilton de Holanda e o trio de filhos de Caetano Veloso, Moreno, Tom e Zeca. Dessa mistura musical, nasceu uma versão de ‘Maria Maria’ que encantou o público do local e aqueles que acompanharam pela internet.

Trechos da apresentação no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, mostram que os fãs se emocionaram e cantaram em uníssono o hino que marcou a carreira de Bituca.

Vale lembrar que depois que se despediu dos palcos, em novembro de 2022, essa foi a segunda vez que Milton Nascimento se apresentou ao vivo. A primeira foi no domingo, durante o último show do Skank, no Mineirão.

Chris Martin abraçou Milton Nascimento e tocou 'Maria Maria' junto com os músicos brasileiros (foto: Reprodução / Twitter / Forum Coldplay)

Quem esteve no show não conseguiu conter a emoção. “O Milton Nascimento foi convidado pelo Coldplay, e, a partir dali, eu comecei a me transbordar por uma emoção gigantesca e fiquei chorando muito por mais três músicas”, relatou um perfil no Twitter. “Que momento, gratidão demais”, elogiou outro fã.

Simplesmente Milton Nascimento e Seu Jorge cantando Maria Maria no show do Coldplay! Icônico! Inesquecível! Emocionante! pic.twitter.com/AZTxOtuaDN %u2014 Andressa (@ViagensAndressa) March 29, 2023

LENDAS! Seu Jorge e Milton Nascimento no palco com o Coldplay %u2728pic.twitter.com/S5XEU0iyhI %u2014 Tracklist (@tracklist) March 29, 2023

%u2018Maria Maria%u2019, ao vivo com os ícones: Milton Nascimento, irmãos Veloso, Seu Jorge e Hamilton de Holanda. Esse é o melhor vídeo do ano! #ColdplayRio #CPBRnoRJ pic.twitter.com/zRGreykMyw %u2014 Coldplay Brasil (@coldplaybrasil) March 29, 2023

Nunca imaginei que veria, num mesmo palco, Milton Nascimento, Coldplay, Hamilton de Holanda e Seu Jorge.. e ainda cantando Maria, Maria.... VIVA A CULTURA BRASILEIRA! %u270A%uD83D%uDE0D VIVA COLDPLAY! %uD83E%uDD29 pic.twitter.com/MJ8ax6RI2J %u2014 Tihh Gonçalves (@tihhgoncalves) March 29, 2023

Com muitos registros do momento especial, os fãs elogiaram o convite do Coldplay. Para eles, é uma prova de que a banda valoriza a música e a cultura brasileira. “Nunca imaginei que veria, num mesmo palco, Milton Nascimento, Coldplay, Hamilton de Holanda e Seu Jorge.. e ainda cantando Maria, Maria.... VIVA A CULTURA BRASILEIRA! VIVA COLDPLAY!”, diz uma publicação.

“Assinou a cidadania brasileira”, brincou outro perfil. “Ninguém pode negar que eles se esforçam para respeitar e conhecer a arte local”, destacou outro.

simplesmente fui no último show da turnê do Coldplay e tinha nda mais nda menos q Milton Nascimento, Seu Jorge, Zeca e Tom Veloso cantando Maria Maria, nunca fui triste %u2014 %uD80C%uDF4A%uD80C%uDEFCmalula%uD80C%uDEFC%uD80C%uDF4A%uD80C%uDD8F (@yeeymaluk) March 29, 2023

Como eu me senti quando eu puxei seu Jorge cadê vc eu vim aqui só pra te ver https://t.co/OLsDHACyqq %u2014 maria olívia (@mariaxolivia) March 29, 2023

Sério ainda tankei que coldplay colocou Milton nascimento, seu Jorge e os Veloso junto. %u2014 girl from maranhao%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDF7%u2728 (@yosuisolga) March 29, 2023

Coldplay termina a turnê no Brasil colocando em cima do palco: Seu Jorge, Zeca Veloso, Hamilton de Holanda e Milton Nascimento. Não há palavras que possam definir a grandiosidade e respeito de uma banda pela cultura e música local. Surreal. %u2014 vini (@vinnyciouz) March 29, 2023

Além dos convidados dessa terça-feira, em outra apresentação, os ingleses contaram com a participação da cantora Sandy e um fã subiu ao palco para tocar, ao piano, a música ‘Gravity’.

Quinto membro do Coldplay

Ao todo, foram 11 shows no Brasil: seis em São Paulo, três no Rio de Janeiro e dois em Curitiba. Depois da última apresentação, a banda publicou uma foto dos quatro integrantes acompanhados de Seu Jorge e agradeceram o carinho do público. “Obrigado pelas incríveis semanas no Brasil. Nós tivemos momentos maravilhosos. Até a próxima vez”, afirmou mensagem da banda.

Seu Jorge também expressou gratidão pelos ingleses. Além do show do Rio de Janeiro, ele subiu ao palco nas apresentações de São Paulo. “Meus queridos irmãos, obrigado pela imensa experiência vivida ao lado da família Coldplay. Jamais esquecerei os shows que participei cantando com vocês. Tenham um bom retorno para casa. Foi maravilhoso e esse sentimento ficará para sempre na minha memória. Obrigado, Jonny, Guy, Will e Chris por tanto amor”, escreveu Seu Jorge.

Apesar de ser um momento fofo, os fãs aproveitaram o registro para fazer memes, dizendo que Seu Jorge era o novo integrante da banda. “Deixem o Seu Jorge”, pediu, brincando, uma fã. “É por causa das pulseiras? A gente devolve”, perguntou outra, em tom de deboche pela polêmica das pulseiras de led que muitos fãs não devolveram ao fim do show.

muito feliz que agora o seu jorge faz parte do coldplay https://t.co/chc0JAvmOo %u2014 luscas (@luscas) March 29, 2023

eles perderam a bela oportunidade de tocar %u201Cé isso ai%u201D, que é uma versão de uma musica em ingles%u2026. A banda cantnado a original e depois seu jorge EU NAO SEI PARARRR DE TE OLHARRRR https://t.co/zDEk7jBT8a %u2014 guiga do capetaplay e coldinferno (@g_tborges) March 29, 2023