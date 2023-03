Milton Nascimento é o convidado especial do Skank para último show da banda

Samuel Rosa foi convidado de Milton Nascimento em seu último show, em novembro passado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

Milton Nascimento é o convidado do Skank para a última música do último show da banda, neste domingo (26/3), no Mineirão.













Leia também: Banda de três lados, Skank é do mundo e de Minas Gerais Samuel Rosa foi convidado de Milton em sua despedida dos palcos, realizada também no Mineirão, no último dia 13 de novembro.





O Skank não divulgou oficialmente a lista de convidados de seu show de despedida, que deve ter por volta de duas horas e quarenta de duração, com início previsto para as 19h.