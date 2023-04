Metallica lança álbum após sete anos e divide opiniões na web.

Álbum novo de Metallica repercurte nas redes. (foto: Reprodução/Divulgação)



Os fãs do Metallica se surpreenderam na manhã desta sexta-feira (14/4) com o lançamento do tão aguardado álbum “72 seasons”. Composto por 10 faixas e com cerca de 77 minutos, o novo álbum dominou as discussões nas redes sociais, onde os seguidores do quarteto estavam divididos sobre o novo trabalho.









Leia: Metallica, a banda que transforma em ouro tudo que toca Com mais de 40 anos de estrada, o grupo conquistou seguidores de todo o mundo e de várias gerações. Para os fãs mais antigos, que acompanharam a ascensão da banda, este poderia ser um novo marco na carreira trilhada até hoje. O último álbum da banda foi o “Hardwired… to Self-Destruct”, lançado em 2016.



Desde então, os fãs esperavam ansiosamente pelo retorno. Porém, o lançamento não agradou a todos e nem atendeu às expectativas que muitos amantes do Metallica tinham. Isso porque, segundo alguns dos roqueiros, a banda não explorou novas propostas.





No Twitter, alguns perfis disseram que as novas músicas não mostram o amadurecimento da banda ao longo dos anos, como outros grupos longevos já fizeram.

Dia de lançamento do novo álbum do Metallica! Destaque pras fortíssimas "If Darkness Had A Son", "Room of Mirrors", "Inamorata" e a faixa-título. As demais músicas me soaram como uma repetição dos álbuns anteriores da banda (mas uma ótima repetição).#72Seasons pic.twitter.com/RXUBj5r1Tw %u2014 Wesley (@MeloWesley91) April 14, 2023 Eu depois de ouvir 1h17min de músicas que soam exatamente iguais no novo álbum do Metallica pic.twitter.com/2nwt8U7HWs %u2014 Marocas (@CriticoChatao) April 14, 2023 Po, o Metallica parou no tempo né? Que album mais sem sal esse que eles lançaram%u2026 %u2014 Mat Mello (@DudemelloReal) April 14, 2023





Apesar das críticas, muitas pessoas elogiaram o disco. Para alguns fãs, este é o melhor álbum realizado.

O que torna o lançamento de um novo álbum dos Metallica mais especial é que a partir daqui nunca saberemos quando será a última vez que os vemos lançar música nova. Portanto só nos resta disfrutar.



OS GIGANTES VOLTARAM!! pic.twitter.com/cimKZKLzPp %u2014 %uD835%uDD86%uD835%uDD91%uD835%uDD8A%uD835%uDD9D/%uD835%uDD78%uD835%uDD8A%uD835%uDD99%uD835%uDD86%uD835%uDD91%uD835%uDD8D%uD835%uDD94%uD835%uDD91%uD835%uDD8E%uD835%uDD88 #ThankYouHimeka %u2764%uFE0F (@_saligia__) April 14, 2023 Tô viciado nesse lançamento do Metallica. Ouvirei 200 vezes

Único problema é que as músicas são meio longas. 1h17 de álbum! %u2014 Gabriel (@Intheend555) April 14, 2023 nada abala minha sexta pós lançamento do novo álbum de metallica pic.twitter.com/oL2EcPYELq %u2014 sonsa das galáxias (@robertaa_ramos) April 14, 2023





Outros, mesmo em êxtase com as novas canções, brincaram que o próximo álbum do grupo vai demorar para ser lançado, dado o tempo de espera de um álbum para outro nos últimos anos.

O Metallica vai lançar esse disco novo depois de 7 anos a partir da 00:00 agora vai demorar num total de 10 anos pra eles lançarem o próximo até lá já estarei com 50 anospic.twitter.com/AFNHvG0hNY %u2014 sani joey ramone da silva (@gyllenhateez) April 14, 2023





O álbum foi divulgado pela página oficial da banda que já entra em tour no final desse mês, estreando dia 27 em Amsterdã, ainda não se sabe se eles vão passar pelo Brasil.





A produção inédita do Metallica está disponível nas principais plataformas digitais.