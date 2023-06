O que pode estar por trás da 'amnésia' de fãs de Taylor Swift pós-show

677

Taylor Swift na 'The eras tour' (foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)

Você pagou centenas de dólares por um ingresso e enfrentou a chuva torrencial para assistir a apresentação de sua artista favorita no que deveria ser uma noite inesquecível.

Mas três horas e mais de 40 músicas depois, você chega em casa e percebe que não consegue se lembrar de nada.

Parece quase inacreditável, mas muitos fãs de Taylor Swift afirmam sofrer de "amnésia pós-show". Os psicólogos dizem que as emoções e o tempo podem estar por trás do fenômeno.

De experiências fora do corpo a entrar em um estado de sonho, os fãs de Swift - ou Swifties, como preferem ser conhecidos - foram às redes sociais nos últimos dias para revelar sua culpa por não conseguirem se lembrar de momentos importantes das Eras.

A amnésia pode ser um sintoma bastante grave, referindo-se à perda de memórias, experiências e informações.

'O tempo voa'

Mas Michelle Phillips, professora sênior de psicologia musical do Royal Northern College of Music, diz que a ideia de amnésia pós-show não é tão assustadora quanto parece.

Raramente será o caso de os fãs não terem absolutamente nenhuma memória de estar em um show.

"Na verdade, é provável que seja uma das coisas que eles lembram pelo resto de suas vidas", diz o Dr. Phillips.

"Simplesmente eles codificam alguns aspectos do evento na memória, e não outros."

Portanto, se você tende a se concentrar mais nos movimentos de dança de seu artista favorito ou apenas gosta de estar em um show com seus entes queridos, as pessoas prestam atenção ao que é importante para elas - e codificam memórias dessas coisas, em vez da música.

O velho ditado "o tempo voa quando você está se divertindo" é uma maneira fácil de pensar sobre a ideia de amnésia pós-show.

De acordo com o Dr. Phillips, quando os fãs estão entusiasmados e tão imersos em um momento, eles podem sentir como se "o tempo tivesse passado de repente" e eles não foram capazes de processar adequadamente tudo o que acabaram de ver, ouvir e sentir.

Foi-se o tempo em que os músicos se apresentavam em um palco vazio apenas com seus microfones e um instrumento.

Hoje em dia, os fãs são tratados com espetáculos alucinantes, com luzes estroboscópicas, adereços enormes e mais mudanças de figurino do que você pode acompanhar - então não é surpresa que você não vai se lembrar de tudo o que experimentou depois de ter processado tanto.

Anushka Sri assistiu Suga do BTS do K-pop coreano se apresentar em Los Angeles em 11 de maio.

Ela diz que a maioria dos shows que ela vai tem "elementos de surpresa o tempo todo", bem como movimentos intensos de luz e fogos de artifício que ela acha que "meio que causam perda de memória".

Anushka sente que poderia contar aos amigos sobre "um ou dois momentos" do show, mas não consegue se lembrar de todo o set porque "é apenas nebuloso".

Helen Prior, professora sênior da Universidade de Hull, está interessada em ver se algumas das memórias e emoções que os fãs de Taylor Swift esqueceram podem ser lembradas quando ouvirem suas músicas posteriormente.

Seja ouvindo sua primeira música de casamento ou tocando repetidamente seu hino de separação, a música é uma forma de arte que tem o poder de transformá-lo de volta a um determinado momento de sua vida.

Então, para os Swifties preocupados em ter esquecido partes do show, ouvir o set list novamente pode fazer com que todas essas memórias voltem à tona.