Taylor Swift não anuncia show no Brasil, e fãs fazem memes

Mesmo sem o anúncio dos shows, os fãs de Taylor Swift não perdem o bom-humor (foto: reprodução / Twitter)

“Não faz bem para a saúde ser fã da Taylor Swift”, brincou uma fã da cantora nas redes sociais. A revolta é porque, ao contrário do que era esperado pelos Swifties, como é chamado o fandom da americana, não foi anunciada a vinda da artista para o Brasil. A expectativa era que ela fizesse o anúncio dos shows internacionais da ‘The Eras Tour’ nesta sexta-feira, às 10h.

Como a notícia não veio, pelo menos não por enquanto, os fãs brasileiros decidiram fazer memes. O mais popular foi o “ela não vem mais”, de um vídeo de 2017, quando fãs desolados da Lady Gaga foram provocados por um homem após a cantora cancelar o show no Rock in Rio.

Outros fãs brincam com o fato de a cantora não ter anunciado a apresentação por não gostar do Brasil. Taylor Swift fez uma única passagem no país, em 2012, para um show pequeno no Rio de Janeiro. Na época, ela fez algumas participações em programas de TV, como os das apresentadoras Eliana e Xuxa.

Em 2019, ela anunciou um show em São Paulo, com a turnê ‘Lover’ em outubro de 2020. Mas acabou cancelando por conta da pandemia. Veja mais memes dos fãs:

tudo isso é fã esperando a taylor swift e ela não vem mais ela não vem *FODASEEEpic.twitter.com/5gVC1qvqDZ %u2014 duda¹³ (@augustarlight) June 2, 2023

taylor swift eu tiro o meu chapéu pra você conseguiu se colocar num anúncio falso pic.twitter.com/b2BEnnheiX %u2014 mauzinho na the eras tour (@mauzinhovms) June 2, 2023

odeio ser fã da taylor swift meu deus imagina ser gente e tá tranquila nessa sexta feira IMAGINA infelizmente não sei a sensação pic.twitter.com/sNMf6HmwYh %u2014 graza (@alolalacava) June 2, 2023

mas vamos ter calma né gente ainda não devem ser dez horas no fuso-horário da taylor swift pic.twitter.com/tIgOlHPGiG %u2014 lis (@starsbythelakes) June 2, 2023

taylor swift mandou avisar que o dia tem 24 horas pic.twitter.com/C65DU1IqaK %u2014 isa (@taymaliks) June 2, 2023

Avisaram pra Taylor que ela tinha que anunciar as datas internacionais hoje? %u2014 Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) June 2, 2023

taylor swift sua piranha vagabunda do caralho a cadê as datas da the eras tour pic.twitter.com/IO1TYhco6N %u2014 mel daroit (@megrassmann) June 2, 2023

brasil por favor voltem a odiar a taylor swift, ela tem nojo desse país, a mãe dela não deixa ela vir, ela disse que somos os piores fãs do mundo, que nos abomina, por favor não comprem ingresso pic.twitter.com/bY7ArQcsvD %u2014 isa (@taymaliks) June 2, 2023

Taylor no Brasil

A promessa da vinda de Taylor Swift ao Brasil começou em janeiro, quando o jornalista José Norberto Flesch anunciou os shows no país. Na última quarta-feira (31/5), ele voltou a fazer um alerta, dizendo que as datas seriam divulgadas em breve.

O site Zero Live deu mais detalhes sobre as datas para divulgação. Segundo o portal, Taylor deveria divulgar o show no país nesta sexta-feira (2/6) e a venda dos ingressos já começa na próxima semana - pré-venda na terça-feira (6/6) e venda geral quinta-feira (8/6). Eles ainda informaram que os shows passarão por três cidades em outubro: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Os fãs ainda dizem que o site taylorswiftnobrasil.com.br teria sido comprado pela empresa T4F no dia 22 de maio. Vale lembrar que, apesar do desejo dos fãs, nem Taylor nem algum membro da sua equipe deu alguma confirmação sobre os shows no país.