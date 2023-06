Fãs 'fazem de tudo' por ingressos dos shows de Taylor Swift no Brasil

Também houve a reprodução de um cartão de Bolsa Família, com moedas e uma nota de R$ 2 (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Com o anúncio de shows da cantora Taylor Swift no Brasil, fãs fizeram postagens inusitadas no Twitter sobre formas de arrecadar dinheiro para ingressos. Com preços a partir de R$ 190 (meia-entrada em São Paulo), muitos brincam que terão de recorrer a outros métodos de arrecadação para arcar com o custo de ver a artista.