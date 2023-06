Gilberto Gil comenta atração por homens e sua visão sobre bissexualidade

677

O cantor Gilberto Gil, aos 80 anos, compartilhou em entrevista à revista "Veja" suas experiências e visões sobre sua vida pessoal e artística. Durante a conversa, Gil falou sobre seu relacionamento com Flora Gil, sua atração por homens e o contato com drogas ilícitas no período de exílio em Londres durante a ditadura militar no Brasil.





Gilberto Gil revelou que já se sentiu atraído por homens, embora de forma diferente da atração que sente pelas mulheres. Ele afirmou que já se relacionou com homens, mas que isso nunca afetou sua percepção do assunto em sua vida. Gil também fez uma reflexão sobre bissexualidade, dizendo que todos os seres humanos são bissexuais devido à herança genética de pai e mãe, e que isso se manifesta de infinitas formas na condição masculina ou feminina.





No relacionamento com Flora Gil desde 1988, o cantor afirmou que nunca pensou em ter um relacionamento aberto com sua esposa. Ele destacou a delicadeza no trato entre ambos e o respeito mútuo que possuem. Sobre as especulações de um caso amoroso entre ele e Caetano Veloso, Gil afirmou que sempre encarou essas suposições como consequência de sua proximidade e encantamento mútuo, tratando-as com naturalidade.





A respeito de sua experiência com drogas ilícitas, Gilberto Gil contou que teve contato com substâncias como ácidos durante seu exílio em Londres no início dos anos 1970, em meio à ditadura militar brasileira. O cantor afirmou que essas experiências lhe interessavam na época e influenciavam sua atitude musical. Ele também fez uma comparação entre Caetano Veloso, que nunca se interessou por essas 'viagens', e Rita Lee, que, como ele, apreciava tais experiências.