Fernanda Montenegro e Fernanda Torres atuarão juntas em adaptação de livro

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estão no elenco da produção. (foto: César Alves/Divulgação)

As renomadas atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, foram confirmadas no elenco da adaptação cinematográfica do livro 'Ainda Estou Aqui', escrito por Marcelo Rubens Paiva. A produção, que será disponibilizada na plataforma Globoplay, contará com a direção de Walter Salles, conhecido por seus trabalhos em 'Central do Brasil' (1998), 'Diários de Motocicleta' (2004) e 'Abril Despedaçado' (2001).