Série relembra o erro da imprensa brasileira que pôs fim à Escola Base

677

Erro da imprensa brasileira fechou a Escola Base e destruiu a vida de seus proprietários (foto: Canal Brasil/divulgação)

A vítima tem sempre razão? De maneira alguma, ficou claro no caso ocorrido no Brasil em 1994. Na época, os proprietários da escola infantil Base, em São Paulo, foram acusados de abusar sexualmente de alunos. Rapidamente condenados pela mídia e pela opinião pública, eles eram inocentes. Mas suas vidas foram destruídas. A vítima tem sempre razão? De maneira alguma, ficou claro no caso ocorrido no Brasil em 1994. Na época, os proprietários da escola infantil Base, em São Paulo, foram acusados de abusar sexualmente de alunos. Rapidamente condenados pela mídia e pela opinião pública, eles eram inocentes. Mas suas vidas foram destruídas.









O diretor ouviu Paula Milhin, única proprietária da escola ainda viva; Maurício Monteiro de Alvarenga, ex-marido de Paula e motorista da van da instituição na época; Boris Casoy, ex-apresentador do SBT; Luis Nassif, ex-comentarista da Band; Florestan Fernandes Jr., ex-repórter da TV Cultura e o primeiro a ouvir os acusados.

Repórter se desculpa

Outro depoimento é de Valmir Salaro, ex-repórter da TV Globo e primeiro a chegar à escola, que anos depois pediu desculpas aos envolvidos. Salaro, por sinal, é o protagonista de outra produção sobre o mesmo tema: “Escola Base: Um repórter enfrenta o passado”, lançada em 2022 pelo Globoplay.





A série volta a março de 1994, quando mães de duas crianças fizeram as denúncias à 6ª DP de São Paulo. De acordo com elas, os filhos, de 4 anos, relataram que sofreram abuso sexual com consentimento dos proprietários da escola: Icushiro Shimada, Maria Aparecida Shimada e Paula Milhin. Marido de Paula na época, Maurício Monteiro de Alvarenga também foi acusado.





“A imagem que marcou foi a da entrevista do Shimada ao Boris Casoy, dizendo o quanto a vida dele havia sido destruída. Isso não me saiu da cabeça. Pouco mais de10 anos depois, decidi iniciar todo o processo para levar esta história ao grande público. Um processo que demorou mais de 16 anos, mas finalmente tem sua conclusão”, afirmou Fontenelle.

“O CASO ESCOLA BASE”

• Série documental em quatro episódios. Os dois primeiros estreiam nesta sexta (2/6), às 22h30, no Canal Brasil. Os dois últimos serão exibidos em 9 de junho, no mesmo horário. Reprises aos sábados, às 14h30, e domingos, às 11h. Também disponível no Globoplay.