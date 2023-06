Série revela a jornada de irmãs trans mineiras para mudar de sexo

677

Série revela a jornada de Sofia Albuquerck e Mayla Phoebe, gêmeas trans mineiras que se submeteram à cirurgia de redesignação sexual (foto: Discovery/divulgação)

"Sabia que existe uma cirurgia que tira o pipiu e coloca pepeca?" Mayla Phoebe, de 21 anos, tinha 10 quando ouviu a irmã mais velha fazer esse comentário. Estava dentro do carro, em Ourilândia do Norte, interior do Pará, voltando do culto da Congregação Cristã do Brasil com a família. Na mesma hora, ela lembra, o pai, um devoto, retrucou: "Mas não é de Deus".





19 anos, se tornaram as primeiras gêmeas (e também as pessoas mais jovens do mundo) a realizarem juntas a cirurgia de redesignação sexual.





A jornada da dupla está em “Gêmeas trans – Uma nova vida”, série documental em seis episódios. Os três primeiros estão disponíveis nas plataformas HBO Max e Discovery+. Os três últimos estreiam na próxima quinta-feira (8/6).





Mayla e Sofia são mineiras de Tapira, pequena cidade de 4 mil habitantes distante 50 quilômetros de Araxá. De família humilde, desde muito pequenas tinham “os mesmos sentimentos perante o corpo”, conta Sofia. “A gente tentou até cortar (o órgão sexual masculino) até descobrir que precisaria daquilo para realizar nosso sonho”, acrescenta.

Mudou tudo

O primeiro episódio registra, de forma fragmentada, a jornada das irmãs até a cirurgia realizada em Blumenau, Santa Catarina. A partir dali, a narrativa as acompanha após a mudança – a adaptação ao corpo, o relacionamento com a família e os amigos. Quando a série foi rodada, as duas já viviam separadamente: Sofia estuda engenharia em Franca, interior de São Paulo, e Mayla medicina em Buenos Aires.





A decisão de aceitar fazer a série veio depois da cirurgia – que, devidamente documentada, ganhou cobertura tanto da imprensa nacional quanto internacional.





“A gente poderia ter vivido uma vida anônima. Mas quando as notícias (sobre a cirurgia) saíram, percebi que era de suma importância falar. Não só por servir de inspiração para outras pessoas trans, mas também de ponto de partida para quem não tem conhecimento. É uma forma de mudar pensamentos”, acrescenta Sofia.





Embora documental, a série bebe muito no estilo dos realities, com trilha sonora onipresente que acompanha as duas protagonistas e narrativa fragmentada carregando no suspense.





O primeiro episódio destaca a dupla na atualidade, vivendo cada qual em um país. Depois, as duas vão se encontrar em São Paulo.

De volta a Tapira

Os trechos são intercalados com entrevistas em estúdio e flashbacks com trechos do pré e pós operatório. Já recuperadas, as duas voltam a Tapira, onde vive a família materna. O sonho é participar de um concurso de beleza. Não será fácil, pois elas vão lidar com o preconceito.





Como o foco não é a cirurgia, todo esse processo, complicadíssimo, é apresentado rapidamente na série. A produção está mais interessada em mostrar as relações pessoais das irmãs. No piloto, o destaque vai para a família. O espectador pode achar que foi tudo muito tranquilo (é a ideia que transparece depois de assistir ao episódio). Mas as duas afirmam que foi uma longa jornada.





“Aos 10 anos, comecei a pesquisar como poderia tirar o órgão. Meu pai (separado da mãe) era muito evangélico. Quando falava disso no almoço, ele dizia que respeitava, mas não aceitava na família. Foi um choque para ele. Tanto ele quanto minha mãe choraram muito”, conta Mayla.





A despeito do choque inicial, o apoio da família foi incondicional. O avô materno vendeu a casa para conseguir dinheiro. “Mesmo sendo de uma geração mais velha, ele aceitou mais fácil do que meu pai”, acrescenta Mayla.





Sofia diz que o avô teve muito medo de que algo pudesse acontecer com elas na cirurgia. “Mas estávamos cansadas de viver de forma indesejada”, finaliza Sofia.

“GÊMEAS TRANS: UMA NOVA VIDA”

• Série documental em seis episódios. Os três primeiros estão disponíveis na HBO Max e no Discovery . Os três últimos estreiam nas duas plataformas na próxima quinta-feira (8/6)