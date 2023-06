'Todas as flores' chega ao último capítulo e desagrada fãs

677

Algumas reviravoltas do fim de 'Todas as flores' desagradaram os fãs (foto: Divulgação / Globo/Estevam Avellar)

Apesar do sucesso de ‘Todas as flores’ durante toda a exibição, chegando a ofuscar a novela das nove ‘Travessia’, o desfecho da história feita especialmente para o Globoplay não agradou os telespectadores. Na tag “#TodasAsFloresFinal”, os fãs reclamaram de algumas escolhas do autor, João Emanuel Carneiro, e descobriram furos no roteiro.

Desde sua estreia, a trama conquistou as redes sociais, ficando em alta toda vez que estreavam novos capítulos. ‘ Todas as flores ’ foi a primeira novela produzida pela TV Globo para a Globoplay. Com o elenco repleto de estrelas, incluindo nomes como Regina Casé, Sophie Charlotte , Letícia Colin, Mariana Nunes, Fábio Assunção , Caio Castro, DG e Humberto Carrão, a história se desenrolou de forma rápida e inesperada. Pelo menos até a reta final.

Em 85 capítulos, com mais de 3.800 horas de cenas cheias de suspense, drama e sensualidade, os espectadores acompanharam a trajetória de Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem que cresceu acreditando que sua mãe estava morta, uma mentira inventada pelo pai para proteger a filha do desprezo da mãe.

Isso porque ela foi abandonada após Zoé (Regina Casé) descobrir que a garota nasceu cega. Anos depois, Maíra conhece sua mãe, que reaparece pedindo perdão à filha. Dias depois, ela perde o pai. Sem desconfiar da situação, Maíra se muda para o Rio de Janeiro, onde será usada pela mãe para garantir que Vanessa (Letícia Colin), sua irmã mais nova, sobreviva do câncer.

No último capítulo, exibido nessa quinta-feira (1/6) em uma transmissão ao vivo e ficando disponível na plataforma após o fim da live, Zoé alugou uma casa milionária para se hospedar em Angra dos Reis, mas acabou presa por Vanessa, que torturou a mãe com um rato. Apesar da atuação das atrizes ter sido elogiada, a presença do animal em uma casa de luxo não convenceu. “Uma mansão belíssima em Angra dos Reis, caríssima, com ratos? Qual o sentido disso?”, questionou um perfil no twitter.

Outro ponto que não pegou bem foi o fato de Maíra, mesmo sabendo dos crimes da mãe, ter ido atrás de Zoé, sem nenhum tipo de proteção, para tentar convencê-la a se entregar para a polícia. A mocinha ainda decidiu “passar um pano” para o fato de que a vilã traficava crianças. “Que tristeza que virou a finaleira de #TodasAsFlores. Baseado em decisões toscas e sem sentido, a segunda parte da novela decaiu de uma maneira inesperada. É um atropela e enrola de tramas, uma reviravolta atrás da outra, personagens perdendo o tom”, reclamou a crítica de cinema Lou Falcão. Confira mais reações ao fim da novela:

JEC foi abduzido na primeira ou na segunda parte de #TodasAsFlores ? É a primeira vez que eu vejo uma novela do início ao fim, mas tá parecendo que eu vi duas novelas diferentes com o mesmo elenco (ou quase, já que alguns sumiram do nada antes do fim).#TodasAsFloresFinal %u2014 JK (@johnsonkcarlos) June 2, 2023

Esperava um desfecho melhor para ele. O final dessa novela foi mais do mesmo; os vilões se dando mal e os mocinhos sendo felizes para sempre %uD83D%uDE44 #TodasAsFloresFinal %u2014 Dionath (@gomesdion304) June 2, 2023