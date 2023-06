'Linha direta': relato de mãe de vítima de serial killer comove a internet

677

Dirce Paim é mãe de Robson, primeira vítima do serial killer. O assassinato aconteceu no dia de seu aniversário (foto: Reprodução / TV Globo)

O programa ‘Linha direta’ exibiu, nessa quinta-feira (1/6), o caso do serial killer de Curitiba José Tiago Correia Soroka, preso em maio de 2021, por matar três jovens homossexuais entre abril e maio daquele ano após marcar encontros amorosos com suas vítimas. Entre os entrevistados para a atração da TV Globo estava Dirce Paim, mãe do jovem Robson Paim, primeira vítima. As falas emocionadas da mulher repercutiram nas redes sociais, especialmente em perfis de pessoas LGBTQIA+.

Em um dos trechos, Dirce conta que o filho estava preparando uma festa surpresa para ela, que reuniria toda a família. Mas o dia de festa acabou virando a despedida de Robson. “Meu aniversário era no domingo. A surpresa que eu tive foi receber. E ele sempre gostou de me dar flores, e as flores ficaram para ele”, contou a mãe.





%uD83D%uDEA8 VEJA: Relato da mãe de uma das vítimas do serial killer de Curitiba, falando que seu filho sempre lhe dava flores, mas no dia do seu aniversário, ela quem teve que dar flores pra ele, em seu caixão. %uD83D%uDE2D #LinhaDireta pic.twitter.com/VDdELMb9ol %u2014 POPTime (@siteptbr) June 2, 2023

Robson foi a primeira vítima de Soroka. Ele foi estrangulado até a morte com a alça de uma bolsa de couro dentro da própria casa, na cidade de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Ele era professor universitário e tinha 36 anos.

Segundo o próprio assassino, os crimes foram motivados por homofobia. No programa, Dirce falou sobre a sexualidade do filho e defendeu a diversidade de orientação sexual. “A homoafetividade sempre existiu, desde o início da humanidade, ela não é uma doença, por isso que ela não tem cura. Doente é quem não aceita a condição do outro; o outro deve viver em plenitude, aquilo que ele quiser ser”, afirmou.

Outro momento tocante foi protagonizado por Roselene Bonanza, mãe de Marco Vinício Bozzana da Fonseca. O jovem de 25 anos era estudante de medicina e foi a terceira vítima de Soroka, em Curitiba, no Paraná. Ele morreu sufocado por um cobertor. A mãe contou ao ‘Linha direta’ que, todas as noites, dorme com o cobertor que tirou a vida de seu filho.

a cena mais triste foi a mãe do Marcos dizendo que todas as noites dorme com o cobertor que o seu filho foi sufocado até a morte, definitivamente acabou comigo %uD83D%uDE2D #LinhaDireta pic.twitter.com/SCK8cjyu3Y %u2014 patr!ck (@patricktuita) June 2, 2023

José Tiago Correia Soroka ainda tirou a vida do enfermeiro David Júnior Alves Levisio e foi preso após tentar matar outra pessoa, que o denunciou para a polícia. Os crimes foram realizados em quatro semanas consecutivas, sempre às terças-feiras. Ele foi condenado pelos crimes de roubo, extorsão e latrocínio, e sua pena é de 104 anos de prisão.