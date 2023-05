Exibição do caso Henry Borel no Linha Direta causa revolta nas redes

677

O apresentador do programa Linha Direta, Pedro Bial, entrevistou Lionel Borel, pai de Henry Borel, no episódio exibido nessa quinta-feira (18/5) (foto: Reprodução/Globo)



A internet amanheceu horrorizada nesta sexta-feira (19/5), após a exibição do último programa de TV ‘Linha Direta’, apresentado por Pedro Bial, que foi ao ar na noite dessa quinta-feira (18/5). O episódio foi sobre o caso Henry Borel, que morreu aos 4 anos após ter hemorragia interna devido a várias lesões causadas por agressões do padrasto, o Dr. Jairinho, ex-vereador do Rio de Janeiro.



O crime aconteceu em março de 2021. Na época, a sociedade ficou estarrecida com tamanha atrocidade com uma criança. O caso, que teve repercussão nacional, deixou muitas pessoas preocupadas com as violências que podem ocorrer dentro de casa contra crianças.



Com a exibição do caso no Linha Direta, programa que detalha graves acontecimentos que caem no esquecimento da população, internautas se revoltaram novamente.





Eu SEMPRE falo: NÃO IGNOREM as reclamações das crianças. Desconfie SEMPRE que uma criança não quiser ficar perto de alguém, investigue o motivo, NÃO FORCE e principalmente EVITE da criança ficar com quem ela não quer. Criança NÃO MENTE #LinhaDireta %u2014 Marci (@EuAlbuquerq) May 19, 2023











“O caso do menino Henry Borel foi monstruoso, cruel. Se fosse nos EUA esse crime daria prisão perpétua. O Linha Direta mostrou bem o caso”, disse outro.





o caso de hoje do linha direta me quebrou demais.. o depoimento do pai do henry carregado de dor e as imagens e fotos do menino %uD83E%uDD7A



como que pode existir gente tão PODRE pic.twitter.com/YgJK7vBmKK %u2014 luscas %u2122%uFE0F (@luscas) May 19, 2023







Algumas pessoas compararam o crime com o caso 'Isabella Nardoni’, que foi morta com apenas 5 anos ao ser jogada do 6º andar de um apartamento pelo próprio pai e pela madrasta, e com o caso ‘Miguel’, menino que morreu ao cair do 9° andar do prédio em que a mãe trabalhava enquanto estava aos cuidados da patroa. Ambos tiveram grande repercussão e abalaram o país.





“Duas vidas inocentes com o mesmo fim”, lamentou um usuário do Twitter, comparando Henry Borel com Isabella Nardoni. “Eu espero que assim como o menino Henry que teve os assassinos presos, o caso do menino Miguel, de Recife, também consiga colocar aquela patroa atrás das grades”, comentou outro.





A defesa do ex-vereador Dr. Jairinho havia pedido à Justiça, na quarta-feira (17/5) para que o programa não fosse exibido. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, no entanto, derrubou a censura imposta por uma juíza do Rio de Janeiro e disse que a magistrada, da área criminal, não tem competência para analisar o caso.





Com imagens fortes e exclusivas, o programa exibiu uma cena do menino sendo carregado pela mãe no elevador, já sem vida, causando ainda mais revolta na internet. A reação do casal, condenado pelo crime, também foi pauta para os internautas, que repudiaram o pedido de censura do episódio.





“Que horrível esse momento do corpo do Henry Borel no elevador e a reação apática desses dois seres humanos absurdamente frios... Por isso a defesa desse Jairinho tentou censurar o programa”, disse um perfil.