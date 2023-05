Linha Direta: STF libera exibição do programa sobre caso Henry Borel

Gilmar Mendes considerou que liminar que impedia exibição do caso Henry no Linha Direta tinha o "claro propósito de censurar" (foto: Wikimedia Commons e Divulgação/TV Globo/Fábio Rocha)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes liberou, na noite dessa quarta-feira (17/5), a exibição do episódio sobre o caso do menino Henry Borel, no programa Linha Direta, da TV Globo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia emitido uma liminar vetando a exibição do programa, mas a Globo recorreu da decisão.