Noivo de Carla Diaz é investigado por estelionato e enriquecimento ilícito

440

Noivo de Carla Diaz, Felipe Bacari é investigado após denuncia de gastos com aliança de noivado e viagem de luxo para Itália (foto: Reprodução / Instagram ) O deputado federal Felipe Becari (União Brasil) irá prestar depoimento na Delegacia de Investigações Sobre Crimes Contra a Administração Pública, em São Paulo, na tarde de hoje (18/5). O parlamentar é investigado pela Polícia Civil por suspeita de peculato.







O deputado também é investigado pela compra do O deputado também é investigado pela compra do anel de noivado da grife Tiffany&Co, no valor de R$ 38,4 mil, dado a Carla Diaz em novembro de 2022, e uma viagem dos dois pela Europa com hospedagem em hotéis de luxo. Segundo a denúncia feita ao Ministério Público, os gastos seriam incompatíveis com o salário de R $14 mil de Becari, na época vereador da cidade de São Paulo.





O casal usou as redes sociais para emitir comunicado negando as acusações e esclarecendo que estão sendo vítimas de notícias falsas e que estão tomando as medidas judiciais necessárias. “Ela foi fruto de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho documentado. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas”, afirmou Carla.





Quem é Felipe Becari





Felipe Becari, 36 anos, é policial civil e se apresenta como defensor da causa animal. Ganhou notoriedade publicando vídeos resgatando cães abandonados e vítimas de maus-tratos. Foi eleito vereador na capital paulista em 2020 pelo PSD, campanha na qual declarou R$ 64 mil em bens.





Em 2022 venceu as eleições para deputado federal pelo União-SP. Na prestação de contas Becari declarou bens no valor de R$ 663.574,05. Segundo o portal G1, ele alegou ter uma casa de R$ 582 mil em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, dois carros, um Tiggo e um Subaru, mais R$ 3 mil em conta bancária.





O parlamentar também é fundador do “Instituto Fellipe Becari - Eu luto pelos animais” e é conhecido por fazer vídeos com sorteios de produtos, rifas e pedidos de PIX para a instituição.