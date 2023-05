Governo federal faz postagem em referência ao powerpoint de Dallagnol

440

O Governo segue trabalhando para melhorar a vida da população, com programas como o Brasil Sorridente, Mais Médicos, Bolsa Família, entre outras conquistas.

Temos convicção de que ainda temos muito trabalho pela frente, é só o começo da união e reconstrução de um Brasil melhor %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/JapFLv0W1j %u2014 Governo do Brasil (@govbr) May 17, 2023 Horas após a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), o governo federal fez postagem em suas redes sociais fazendo alusão ao powerpoint do então coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Na imagem postada nesta tarde, o governo destaca que em 137 dias da nova gestão, a inflação está caindo; valorização do salário mínimo; Minha Casa, Minha Vida; Mais Médicos, entre outros feitos.





A imagem, que tratava da primeira denúncia relativa ao triplex que seria do petista no Guarujá, no interior de São Paulo, acabou virando meme nas redes sociais.