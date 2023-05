Deltan Dallagnol critica o TSE: 'Fui cassado por vingança'

440



O agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) destacou que foi cassado por vingança pela sua atuação contra a corrupção. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (17/5), que foi O agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) destacou que foi cassado por vingança pela sua atuação contra a corrupção. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (17/5), que foi cassado pelo TSE por vingança dos corruptos . Ao lado parlamentares de oposição ao governo Lula (PT), e emocionado, ele afirmou que o país vive uma inversão de valores









Ao lado do filho do ex-presidente Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Dallagnol celebrou a operação Lava Jato dizendo que ela deu esperança ao povo brasileiro.





“Agora o que nós vimos com o passar do tempo foi o sistema se reconstruindo e se vingando. Primeiro com a anulação das condenações, com a formação da figura dos ‘descondenados’ como Lula”, disse.





Ele ainda ressaltou que o “sistema” está retalhando quem ousou combater a corrupção no Brasil. “Fui cassado por vingança, porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos do país”, ressaltou.





O ex-procurador da Lava Jato foi cassado por unanimidade entre os ministros do TSE , que observaram que ele cometeu uma "fraude" contra a Lei da Ficha Limpa ao pedir exoneração do Ministério Público Federal (MPF) 11 meses antes das eleições, enquanto enfrentava processos internos no MPF.





"Deltan exonerou-se do cargo com o intuito de frustrar a incidência de inelegibilidade da alínea 'q' da LC [lei complementar] 64/90 e, assim, disputar as Eleições 2022", declarou o relator do caso, ministro Benedito Gonçalves