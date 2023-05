Deltan sobre cassação: 'Festa para os corruptos e para Lula'

440



O agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (17/5), que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por vingança dos corruptos. Ao lado de parlamentares de oposição ao governo petista, e emocionado, ele disse que o sistema de corrupção e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão em festa.









“Nós hoje lutamos por liberdade, para buscar uma transformação no nosso país. Cassar um mandato, cassar milhares de votos, é mexer no que existe de mais sagrado no sistema eleitoral, que é a soberania popular. Hoje, eles anularam o poder do voto, com base em uma inelegibilidade imaginária”, continuou Deltan.

Deputado concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (17/5), visivelmente emocionado (foto: GloboNews/Reprodução)



O ex-procurador da Lava-Jato foi cassado por unanimidade entre os ministros do TSE , que observaram que ele cometeu uma "fraude" contra a Lei da Ficha Limpa ao pedir exoneração do Ministério Público Federal (MPF) 11 meses antes das eleições, enquanto enfrentava processos internos no MPF.





"Deltan exonerou-se do cargo com o intuito de frustrar a incidência de inelegibilidade da alínea 'q' da LC [lei complementar] 64/90 e, assim, disputar as Eleições 2022", declarou o relator do caso, ministro Benedito Gonçalves.