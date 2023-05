Eduardo Bolsonaro prevê aumento do preço dos combustíveis; Haddad desmente

440

Ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT-SP) afirmou que a Petrobras continuará acompanhando os preços internacionais, apesar da desdolarização (foto: Reprodução/Youtube/TVCâmara) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que a quebra de paridade que permitiu o governo federal reduzir o preço dos combustíveis não será suficiente para compensar a alíquota única do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e serviços (ICMS) definida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).





"A não mais dolarização está dando ensejo a essa redução, que não será suficiente para compensar o aumento tributário já previsto para 1º de junho", alegou o deputado.





"O aumento previsto para 1º de junho vai ser absorvido pela queda do preço que foi deixado para esse dia. Nós não baixamos tudo que podíamos, justamente esperando o 1º de julho quando acaba o imposto de exportação e acaba o ciclo de reoneração", comentou o petista.





Haddad também afirmou que a petroleira não vai deixar de olhar o preço praticado internacionalmente, inclusive devido as importações. Mas, que nesse cenário de queda do preço do petróleo e do dólar, pode reonerar sem ter impacto no consumidor final.