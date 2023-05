Nikolas para Haddad: 'Vocês pretendem voltar a financiar ditaduras?'

440

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), discutiram sobre os investimentos do Brasil em países da América Latina e Caribe durante a reunião conjunta das comissões de Desenvolvimento Econômico; Finanças e Tributação; Fiscalização Financeira e Controle, na manhã desta quarta-feira (17/5).









Nikolas então afirma que outras nações como, por exemplo, Cuba e Venezuela, têm uma dívida com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) da ordem de R$ 529 milhões. “Nesse sentido eu indago sr.ministro: vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, de financiar países não só ditatoriais, mas que deram calote no nosso país, e se será levado em consideração a opinião da brasileira?”, perguntou.





O bolsonarista também questionou as falas de Lula sobre o Banco Central e o presidente da instituição Campos Neto. “No seu próprio plano de governo de 2018, Fernando Haddad, o senhor disse que o BC manteria sua autonomia de controlar a inflação. Novamente, em janeiro, afirmou que não tem que estar satisfeito ou insatisfeito com o banco, mas respeitar a autonomia. Considerando essas incongruências, gostaria de saber se tudo isso passa de uma falta de competência?”, indagou Nikolas.

Haddad responde

Nikolas e Fernando Haddad estiveram em uma sessão conjunta das comissões da área econômica na Câmara dos Deputados (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Já em sua resposta, Haddad explicou para o deputado que não se faz empréstimo para país, mas para projetos. “Você financia uma empresa brasileira para realizar um projeto em um país. Se porventura, esse país não pagar a empresa, você cobra ele em relação a todos os débitos que existem com o Brasil”, explicou.





O ministro defendeu a Argentina , constantemente atacada pela oposição, como parceiro econômico do país. “Ela é responsável por boa parte da compra de manufaturados do Brasil. São mais de 200 indústrias brasileiras que exportam para a Argentina. Zelar pela saúde do vizinho representa o interesse nacional dos vários empregos que serão perdidos aqui com o colapso de um país importante para nós”, continuou Haddad.





O ministro continuou explicando como a Argentina é importante para os acordos do Brasil com a União Europeia e citou, também, a parceria com países da África. “Precisa ter um pouco mais de clareza sobre geopolítica e avançar mais em relação a isso”, completou.