Depois de Dallagnol, Moro tem medo de ser alvo de cassação, diz colunista

Sergio Moro tem medo de ter mandato cassado (foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Folha de S. Paulo. O senador Sergio Moro (União-PR) está com medo de ser o próximo alvo da Justiça Eleitoral e ter o seu mandato cassado. A preocupação do parlamentar ocorre após a cassação do mandato de seu colega, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). As informações são da colunista Mônica Bergamo, da









Para o senador, o objetivo seria "excluir os protagonistas da Lava-Jato" do cenário político. Ele acredita que "nada é por acaso e que existe uma estratégia organizada".

Ainda segundo a reportagem, Moro esteve tão preocupado com a situação de Dallagnol que tentou conseguir apoio dos irmãos Bolsonaro para tentar evitar a cassação. No entanto, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não se envolveram.





Moro e Dallagnol atuaram junto na Lava-Jato, operação em que ganharam notoriedade nacional.

Ao comentar a cassação de Dallagnol, Moro afirmou que ele é uma "voz honesta na política" e que sempre procurou o melhor para o povo brasileiro. "Perde a política. Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil."

Eleição de Moro é questionada





O Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi à J ustiça para cassar o mandato do senador Sergio Moro. A ação pede a investigação de supostas irregularidades em gastos e doações antecipadas da campanha de Moro.





A investigação foi solicitada pelo PL estadual ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).