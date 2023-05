Haddad sobre Bolsonaro: 'É a pessoa mais limitada que conheci'

440



O deputado federal Evair de Melo (PP-ES), vice-presidente da Frente Parlamentar Agraria (FPA), durante uma sessão conjunta das comissões de sessão conjunta das comissões de Desenvolvimento Econômico; Finanças e Tributação, nesta quarta-feira (17/5), disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), é muito limitado para expressar opiniões sobre o Banco Central (BC)









Já Haddad respondeu dizendo que o conceito de limitação do deputado é “bem diferente” do dele. “O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que, talvez, seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida”, disse o ministro que foi interrompido pelo parlamentar.





Evair de Melo ficou irritado e os deputados iniciaram um bate-boca fora dos microfones. Alguns parlamentares chegaram a reclamar do “deboche” de Haddad , que após a discussão voltou a falar sobre o conceito de limitação e foi novamente interrompido.





O presidente da sessão, Paulo Guedes (PT-MG), exigiu respeito à fala do ministro. “Deputado Evair, vou pedir ao senhor compreensão. O senhor está claramente querendo interromper e atrapalhar a reunião. Nós vamos seguir e eu peço ao senhor que colabore”, disse.

Críticas a Bolsonaro

Deputados se revoltaram com o que consideram 'deboche' do ministro Fernando Haddad (foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)

Haddad continuou sua fala sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lembrando da condução da pandemia. "Acredito que um país que tem 2,7% da população mundial e tem um presidente responsável por 11% das mortes por Covid, não devia tá nem falando de limitação com ninguém, não tem nem moral para isso", disse.





Alguns deputados pediram para Haddad se manter no tema da economia. “Economia é pior, pior crescimento, pior tudo. Pelo amor de Deus gente”, disse Haddad que falou ter orgulho do seu diploma. O petista é professor da Universidade de São Paulo (USP), com três diplomas pela mesma: direito, economia e filosofia.





“Sinceramente, os correligionários do ex-presidente deviam se limitar ao debate que está aqui, e não falar sobre a limitação de qualquer pessoa que seja. Vamos passar essa, porque ofensa pessoal não vai nos levar a lugar nenhum. Eu tratei todo mundo aqui com respeito, no mínimo quero ser tratado com respeito também”, completou.