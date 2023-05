Mourão pede ao Congresso a suspensão da cassação de Dallagnol

440

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) pediu ao presidente do Congresso Nacional que suspenda imediatamente a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Para o parlamentar, a cassação de Dallagnol "fere" a Constituição Federal e a democracia. O pedido foi protocolado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).









Em seu discurso, Mourão também afirmou que os partidos políticos e o Senado foram "omissos" em relação à cassação de Dallagnol. Para ele, a perda do mandato do deputado paranaense é uma "perseguição aos magistrados que desvendaram o maior caso de corrupção da história".

Ainda na opinião de Mourão, a cassação de Dallagnol "fere de morte a última esperança do povo na democracia, que é a sua representação política expressa nas urnas”.



"Em nome dos meus eleitores do Rio Grande do Sul, apoiado pelos colegas de bancada e por todos aqueles parlamentares que independentemente de posições partidárias e ideológicas, acreditam na democracia, venho formalizar por meio deste discurso o pedido para que o Excelentíssimo senhor Presidente do Congresso interdite imediatamente a cassação ilegítima do deputado Dallagnol", pontuou Mourão.





Mourão criticou cassação pelo TSE e disse que ação fere a democracia (foto: Roque de Sá/Agência Senado)