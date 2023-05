Moro critica governistas que comemoraram cassação de Deltan: Gente pequena

440

Senador Sergio Moro criticou integrantes do governo Lula que comemoraram a cassação de Dallagnol (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) O senador Sergio Moro (União-PR) criticou integrantes do governo Lula que comemoraram a cassação de Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Em suas redes sociais, Moro disse que a atitude era "desprezível" e afirmou que o comportamento era de "gente pequena".

É desprezível ver pessoas do Governo comemorando a cassação de um deputado federal (@deltanmd), ainda mais de um com histórico de combate à corrupção e desvio de dinheiro público. Coisa de gente pequena. Era esse o Governo que ia pacificar o país? %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) May 17, 2023









Cassação do mandato





O TSE cassou, por unanimidade, o registro da candidatura e, consequentemente, o mandato de Dallagnol. A ação é decorrente de uma representação da Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) e do Partido da Mobilização Nacional (PMN).

Eles alegaram que o ex-procurador não poderia ter deixado a carreira de Procurador da República para entrar na política porque estavam pendentes "sindicâncias, reclamações disciplinares e pedidos de providências e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)".





O ministro Benedito Gonçalves, relator da ação, votou pela inegibilidade e cassação de Deltan Dallagnol e foi seguido pelos demais ministros.

Leia: Ministros indicados por Bolsonaro votaram pela cassação de Dallagnol

A argumentação para o voto favorável à cassação foi de que ele teria se exonerado do cargo de procurador em novembro de 2021, com a intenção de evitar que os processos que o Conselho Nacional do Ministério Público tinha contra ele se tornassem administrativos.





Com base na legislação, magistrados não podem ter processos não julgados na esfera administrativa caso queiram disputar eleições.